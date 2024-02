Tornado desciende sobre Indonesia y devasta varias viviendas

En la tarde de ayer, un fuerte tornado azotó el distrito de Cimanggung en la provincia de Java Occidental, Indonesia dejando tras de si diversas viviendas y campos totalmente destruidos.

Formado por una intensa tormenta y acompañado de fuertes lluvias, el tornado generó severos daños materiales y dejó al menos 22 personas heridas, según los reportes preliminares de medios locales.

En videos difundidos en redes sociales, se muestra cómo el tornado arrasó campos, derribó árboles de gran tamaño, dañó edificios y volcó vehículos con sus rachas de viento devastadoras en Java Occidental, una de las islas más grandes y pobladas de Indonesia.



Ante la emergencia, el gobierno de Indonesia desplegó equipos de emergencia para brindar asistencia a la población afectada y evaluar los daños causados por el tornado. Pese a la gravedad de este fenómeno, no se han reportado víctimas mortales.

Se prevé que las condiciones meteorológicas adversas persistan en los próximos días, pues la tormenta ha tocado tierra en Java. Las autoridades instan a la población a mantenerse informada y seguir las indicaciones de seguridad para prevenir incidentes que pongan en riesgo sus vidas.

Este evento no es aislado, pues Indonesia ha experimentado previamente la furia de tornados, como en diciembre de 2023, cuando un tornado causó graves daños en varias zonas del país, incluyendo Batubantar, Cimanuk y Pandeglang.

Whoahhh!!

A massive #tornado hit #Rancaekek, West Java in Indonesia this afternoon 🌪️

I’ve stitched together 4 video clips- credit to the people who took them 🙏 pic.twitter.com/u25ICPrf4S

— Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) February 21, 2024