Libros que te recordarán ‘One Day’

Hace poco se estrenó a través de la plataforma de Netflix la serie “Siempre el mismo día”, producción basada en la novela homónima del autor David Nicholls, así como en la película del mismo título que se estrenó en 2011 con Anne Hathaway y Jim Sturgess como protagonistas.

En caso de que te hallas enamorado de la historia, y de que se te hayan salido algunas lágrimas con el final de la nueva serie, aquí te recomendamos estos seis libros muy parecidos a “One Day” (título original de la obra) que tienes que leer.

1.- ONE DAY

Autor: David Nicholls

Esta es la primera y más lógica recomendación. A veces las cosas se pueden hacer al revés, puede que una serie o película te inspire a leer el libro en el que se basa y es completamente válido. No pierdas la oportunidad de conocer esta historia desde su origen e identifica por ti mismo las diferencias entre el libro, la película y la nueva serie.

2.- NOSOTROS

Autor: David Nicholls

Esta es una novela que narra la historia de Douglas Petersen, un hombre de mediana edad que está atravesando una crisis en su matrimonio. Cuando su esposa, Connie, le dice que quiere separarse después de veinticuatro años juntos, Douglas queda devastado, pero decide embarcarse en un último viaje familiar por Europa junto con su hijo con la esperanza de salvar su relación y reconstruir su familia.

3.- GOOD MATERIAL

Autor: Dolly Alderton

Esta novela gira en torno a la vida de una joven llamada Nina Dean, quien trabaja como columnista y está tratando de encontrar el amor y el éxito en Londres. La historia se centra en las experiencias de Nina en el mundo de las citas en línea, las amistades, el trabajo y las presiones sociales de la vida moderna.

4.- GENTE NORMAL

Autor: Sally Rooney

Seguro ya viste la serie u oíste de ella, pero si no, lee el libro primero. Sigue la complicada relación entre dos jóvenes irlandeses, Marianne Sheridan y Connell Waldron, a lo largo de varios años, desde su época en la escuela secundaria hasta la universidad; aquí se exploran temas como la identidad, la intimidad, la comunicación y el poder en las relaciones humanas.

5.- TALKING AT NIGHT

Autor: Claire Daverly

En este libro nos cuentan la historia de Will y Rosie. Ambos son opuestos en todos los sentidos, pero poco a poco se van acercando. Están destinados a ser la gran historia de amor del otro hasta que la tragedia los golpea y su futuro juntos se desmorona.

6.- WHEN YOU WERE EVERYTHING

Autor: Ashley Woodfolk

Este libro sigue a Cleo y Layla, quienes alguna vez fueron mejores amigas inseparables. Sin embargo, después de un incidente doloroso, su amistad se rompe. A lo largo de la historia, Cleo lucha por aceptar la pérdida de su amistad con Layla mientras intenta encontrar su lugar en el mundo y en otras relaciones.