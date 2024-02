Agencias

El pasado 13 de febrero, Nicki Nicole rompió el silencio ante las imágenes que inundaron las redes sociales, y confirmó su separación de Peso Pluma, quien fue visto junto a otra mujer en el margen del LVII Super Bowl celebrado en Las Vegas.

Tras esta sonada ruptura, la cantante argentina ha decidido seguir adelante, enfocándose en sus proyectos relacionados a la música. Sin embargo, en días recientes circularon rumores que la vinculaban emocionalmente con Bizarrap.

Ante tales versiones, la intérprete decidió aclarar las cosas y revelar cómo es realmente su relación con el también DJ, cuyo nombre real es Gonzalo Julián Conde. Esto luego de ofrecer un emotivo concierto en Guatemala y viajar a Miami para participar en un Festival.

Fue en dicho evento en donde coincidió con Bizarrap, con quien incluso se subió al escenario para interpretar “Mamichula”, tema que ambos lanzaron en 2020 en colaboración además con el rapero Trueno, exnovio de ella.

En redes sociales circularon videos de la presentación de la talentosa mancuerna argentina, en los que fue evidente la buena química entre ellos; esas imágenes iniciaron el rumor de que podría haber una relación romántica entre Nicki y Bizarrap.

Ante esto, la cantante de 23 años salió a aclarar las cosas. “Desde que lo conocí, él es un hermano para mí. Es como mi mejor amigo”, expresó Nicki en una transmisión en vivo en su cuenta en Instagram en la que respondió algunas preguntas de sus seguidores.

“Cuando yo arranqué, él me dio una mano en la música y una visión que yo no tenía. Y me pasa que siento que él ve lo que va a pasar, me dice: ‘este tema la va a romper o va a llegar a tantos lugares’, y cuando yo tengo dudas, tiene otra visión sobre todo”, explicó.

Ante la curiosidad de sus seguidores, Nicki quiso dejar muy en claro que nunca ha tenido alguna relación sentimental con el productor: “Voy a responder esta pregunta porque es muy graciosa y ya varios me la hicieron: No, no fui novia de Biza jamás en la vida”.