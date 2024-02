Campesinos declaran ‘la guerra’ por el agua

Rogelio Rodríguez Mendoza / El Diario Mx

Cd. Victoria, Tam.- Si los agricultores del distrito de riego 026 llegan a necesitar más agua para sus cultivos y la Comisión Nacional del Agua, (Conagua), se las niega, la van a robar, advirtió Marco Antonio Garza.

El presidente del Comité Hidroagrícola del Distrito de Riego 026 y de la Unión Regional Agrícola del Norte (URAN), dijo que, “ante el marranero que están haciendo los gobiernos”, no les van a dejar otra opción.

La advertencia del representante de los casi 4 mil agricultores afectados se da luego de que, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, informó que están usando agua de la presa “El Cuchillo” para rellenar al 50 por ciento la presa “La Boca”, con la idea de que esté lista para recibir a turistas en el periodo vacacional de Semana Santa.

“Es algo totalmente ilegal porque el acuerdo de 1996 establece claramente que el agua de “El Cuchillo” debe ser solamente para uso doméstico de Monterrey y uso agrícola de Tamaulipas” señaló.

Ante esa situación, dijo, si en abril o mayo los regantes del 026 necesitan agua para salvar sus cultivos, usarán el agua de “El Cuchillo” aunque se la tengan que robar.

“Si por alguna razón no completamos con el agua que tenemos autorizada le vamos a pedir a la Conagua que nos apruebe un nuevo trasvase hacia la presa “Marte R. Gómez”. No tiene pretexto para decirnos que “no”, porque “El Cuchillo” está en muy buen nivel, tanto que el gobierno de Nuevo León la está usando para fines turísticos” indicó.

Y sentenció: “pero si salen con que no nos la van a dar pues la vamos a robar. Se van a atener a las consecuencias de los usuarios porque no vamos a permitir que teniendo agua no podamos hacer uso de ella. Sabemos que hay por lo menos 250 millones de metros cúbicos susceptibles de trasvase”.

Anunció que, el próximo martes, a las 11 horas, se reunirán con Luis Carlos Alatorre Cejudo, gerente de cuenca de la Conagua, para que les explique la situación con el trasvase a la presa “La Boca”.

“El problema es que se andan echando la pelota unos a otros” acusó.

TAMBIEN REYNOSA

En el mismo contexto, denunció que el gobierno municipal de Reynosa ha venido usando, ilegalmente, de alrededor de 85 millones de metros cúbicos de agua de la presa “Marte R. Gómez”, para atender sus necesidades de consumo doméstico.

Explicó que se trata de agua que les pertenece a los agricultores y que indebidamente el municipio ha estado disponiendo de ella.

Por esa razón, dijo, en caso de que este año no haya suficiente agua para el riego de la superficie agrícola, no permitirán que el gobierno de Reynosa disponga de esos 85 millones de metros cúbicos.

“Si quieren usar esa agua van a tener que pagar por ella. De grapa, nada. Ya le informamos de ello a los responsables de la Junta de Agua y Drenaje” refirió.