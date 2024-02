Cuerpo de Navalni es entregado a su madre tras nueve días

El cuerpo del opositor ruso Alexei Navalni, fue entregado a su madre este sábado 24 de febrero luego de una espera de nueve días a causa de un largo proceso de las autoridades rusas.

Kira Yarmish el portavoz del fallecido se pronunció por medio de las redes sociales sobre este acto: «El cuerpo de Alexéi ha sido entregado a su madre. Gracias a todos que lo exigían junto con nosotros», escribió en su red social X (antes Twitter).

Alexey’s body was handed over to his mother. Many thanks to all those who demanded this with us.

Lyudmila Ivanovna is still in Salekhard. The funeral is still pending. We do not know if the authorities will interfere to carry it out as the family wants and as Alexey deserves. We…

— Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) February 24, 2024