Nueva especie de anaconda es la más grande del mundo

Científicos encargados de investigar la selva amazónica han hecho un gran descubrimiento, pues encontraron una nueva especie de anaconda la cual se dice que podría ser la más grande del mundo.

Esta se trata de la anaconda verde del norte, una especie de serpiente que, hasta el momento, ha sido catalogada como la más grande del mundo, de acuerdo con el biólogo Freek Vonk quien buceó junto a una de ellas en un lago de Brasil.

Vonk quedó atónito por las dimensiones del animal, señalando que la serpiente medía nueve metros de largo y pesaba cerca de 200 kilos, lo que la convirtió en una de las variedades de mayor tamaño.

Esta nueva especie fue encontrada en la Selva Amazónica, mientras se realizaba un rodaje para una nueva serie de National Geographic donde incluso participó el actor de Hollywood, Will Smith.

A new species of giant anaconda has been discovered in the Amazon! 🐍

The Northern Green Anaconda measures 26ft-long, weighs 440lbs and has a head the same size as a human. pic.twitter.com/RsTA6RN3oi

— AccuWeather (@accuweather) February 22, 2024