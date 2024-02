Cuidado con videollamadas de WhatsApp: GE

Diego López Bernal / El Diario Mx

Cd. Victoria, Tam.- Ante el incremento de extorsiones que hacen los ciberdelincuentes, utilizando de las nuevas tecnologías, la Guardia Estatal emite de nueva cuenta una alerta a toda la población de Tamaulipas.

“¡Alerta! Extorsión en WhatsApp”, escribe de entrada la división Cibernética de la corporación al advertir a la ciudadanía que con las videollamadas por esta plataforma de mensajería comienzan los delincuentes su operación.

Al recordar que al contestar números desconocidos lo más probable es que no se conocerá a la persona, la principal recomendación es no contestar estas comunicaciones, porque no sabes quién está del otro lado.

Asimismo, la alerta de la corporación de la Secretaría de Seguridad Pública continúa para describir el modo de operar de los delincuentes, dados los reportes recibidos de este método de extorsión, mediante WhatsApp.

1) La víctima recibe una videollamada de un número desconocido.

2) Al contestarla se activa un video y se toma una captura de pantalla de la víctima.

3) El delincuente edita dicha captura de pantalla haciendo pasar a la víctima como responsable del delito de pornografía infantil.

4) A partir de ese momento, la víctima recibe mensajes de WhatsApp solicitándole depósitos bancarios, a cambio de no publicar la captura de pantalla en redes sociales

Por todo lo anterior, la Guardia Estatal Cibernética emite las siguientes recomendaciones, que te comparte El Diario MX con la finalidad de ayudar a evitar que seas víctima:

1) Recuerda, número que no conozcas no contestes.

2) Configura la verificación en dos pasos.

3) Configura tu buzón de voz, con un NIP.

4) Si no utilizas tu buzón de voz, pide a tu proveedor de telefónica que lo desactive.

Así de sencillo te puedes evitar verdaderos dolores de cabeza al tener que enfrentar a delincuentes consumados que saben cómo intimidarte, para quitarte tu patrimonio.