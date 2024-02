Modulo lunar ‘Odysseus’ vuelca durante aterrizaje en la luna

La NASA confirmó que la primera nave espacial privada que aterrizó en la Luna término por quedar «volcada de lado» tras llegar a nuestro satélite, no obstante, esta no habría recibido daños.

Intuitive Machines había recibido previamente datos de que Odysseus estaba sostenido con sus seis pies en el suelo, sin embargo la compañía notó que uno de los pies quedó atrapado, lo que provocó que cayera de costado.

Se cree que Odysseus, está recibiendo energía solar, pero estar de lado dificulta la transmisión de radio.

Odysseus passes over the near side of the Moon following lunar orbit insertion on 21FEB2024. The lander continues to be in excellent health in lunar orbit.

(21FEB2024 1608 CST) pic.twitter.com/UX4kgkv5EW

— Intuitive Machines (@Int_Machines) February 21, 2024