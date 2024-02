Estrenos recientes que debes ver

Agencias

La semana pasada llegaron muchas cosas nuevas a las plataformas de streamig y al cine, por eso te vamos a compartir una lista de lo que (creemos) es más interesante y te evites esos minutos eternos de búsqueda.

PELÍCULAS

1.- FERRARI – EN CINES

Adam Driver y Penélope Cruz protagonizan esta biopic que muestra un momento clave en la vida de Enzo Ferrari.

2.- THE ABYSS – EN NETFLIX

La película finlandesa sigue a Frigga, quien trabaja como responsable de seguridad en la mina Kiirunavaara. Cuando la ciudad empieza a desplomarse por un problema en la mina, ella debe luchar por proteger a su familia.

3.- EL DÍA QUE TODO CAMBIÓ -EN CINES

Luis Arrieta y Luis Alberti protagonizan esta película de suspenso mexicana, donde un hombre llamado Mario, quien tenía planeado un futuro feliz junto a su esposa, sufre un ataque en su casa.

4.- 57 SEGUNDOS ATRÁS – EN CINES

Protagonizada por Josh Hutcherson y Morgan Freeman, este es un thriller de ciencia ficción que comienza cuando un blogger consigue una entrevista con un genio de la tecnología, donde termina deteniendo un ataque contra él.

5.- SEÑORA INFLUENCER – EN PRIME VIDEO

Esta cinta mexicana, en donde conocemos a Fátima, una señora que se convierte en una de las influencers más famosas del momento… aunque todo cambia y se transforma en una cinta de horror en el momento menos esperado.

6.- BLACKBERRY – EN PRIME VIDEO

Esta película canadiense de drama y comedia se narra la historia del meteórico ascenso y la catastrófica desaparición del primer teléfono inteligente del mundo: Blackberry.

7.- SIN AIRE – EN PRIME VIDEO

Dos hermanas bucean en un lugar hermoso y remoto, pero una es golpeada por una roca, dejándola atrapada 28 metros más abajo. Con niveles de oxígeno peligrosamente bajos y temperaturas frías, su hermana tendrá que luchar por salvarla, y por salvarse a ella misma.

SERIES Y DOCUMENTALES

1.- Can I Tell You a Secret – En Netflix

2.- The Alpinist – En Netflix

3.- Ascenso por el Ártico con Alex Honnold – En Disney+

4.- Star Wars: The Bad Batch, temporada 3 – En Disney+

5.- Avatar: La leyenda de Aang – En Netflix