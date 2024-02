Agencias

En las últimas semanas, el público mexicano ha estado muy atento a las nuevas actualizaciones sobre el estado de salud de Daniel Bisogno quien, de acuerdo con información de Pati Chapoy, ingresó a terapia intensiva, desde hace más de una semana, siendo intubado debido a complicaciones respiratorias.

Después de días de incertidumbre y preocupación, durante el programa de “Ventaneando” de hace unos días, los conductores compartieron detalles de la evolución de Bisogno quien ya fue extubado: “Afortunadamente tenemos muy buenas noticias en relación con Daniel”, comentó Chapoy.

Fue Pedrito Sola quien compartió pormenores del estado de salud del presentador, quien, a pesar de que pasaría más días intubado, gracias a que respondió bien al tratamiento, ya está respirando sin apoyo: “habían dicho que le iban a quitar el tubo de la respiración, pero que iba a esperar, dos o tres días, pues no, afortunadamente, se lo quitaron y respondió bien”.

Pati y Pedrito aclararon que, más que haberlo inducido al coma, Daniel estuvo sedado, con el objetivo de mantenerlo tranquilo y permitir que su cuerpo reaccionara a los antibióticos: “Alex Bisogno (su hermano) se refiere como a un coma inducido, yo más bien quiero hablar de una sedación. Lo sedaron, no fue un coma inducido”, recalcó Sola.

Por su parte, Alex Bisogno, hermano de Daniel, también compartió nuevos detalles del estado de salud del presentador: “Está información de que estuvo intubado, es real, pero siempre hay un por qué. El asunto aquí es que, como estuvo en una cirugía, tenía que entrar intubado, lo inducen a este coma, para poder hacer la cirugía”.

“Salió y cuando quisieron quitar el tubo descubrieron que estaba un poco débil, obviamente, le habían operado un pulmón. Después de esto determinaron los doctores que había que intubarlo de nuevo para no fatigarlo y no tuviera movimientos en falso que pudiera lastimarse y ya, pero no fue realmente porque estaba en una situación de vida o muerte”, expuso.

UNA TRISTE NOTICIA

Luego de que se diera a conocer sobre la mejoría de Daniel Bisogno, quien se encuentra hospitalizado desde hace unos días debido a una infección pulmonar, se ha dado a conocer el sensible fallecimiento de la madre del presentador, la señora María Araceli Bisogno Tapia.

Aunque desde la noche del sábado 24 de febrero se dieron a conocer los primeros reportes en diversos medios de comunicación, fue hasta la mañana del domingo cuando TV Azteca, televisora para la que trabaja el comunicador, quien finalmente confirmó la noticia de la partida de Bisogno Tapia.

A través de Instagram, la televisora antes mencionada compartió un breve comunicado, el cual acompañaron de una fotografía de la señora Araceli, en el que se podía leer: “Lamentamos profundamente el fallecimiento de la señora Araceli Bisogno, madre de nuestros queridos Alejandro y Daniel Bisogno”.