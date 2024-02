Concesionar Rumbo Nuevo, una necesidad, insiste secretario de Obras Públicas

Por Rogelio Rodríguez Mendoza.

El secretario de Obras Públicas, Pedro Cepeda Anaya, reiteró la necesidad de concesionar la rehabilitación y mantenimiento de la carretera Rumbo Nuevo, porque para el gobierno estatal le implicaría un gasto de 700 millones de pesos.

REHABILITACION DE LA RUMBO NUEVO

“La carretera está en muy malas condiciones y ha provocado muchos accidentes. Se han registrado 53 fallecimientos en poco menos de tres años. Para rehabilitarla se tienen que invertir 700 millones de pesos y para ello tendríamos que dejar de invertir en el resto del estado” detalló en su comparecencia ante el Pleno del Congreso del Estado para la Glosa del segundo informe del gobernador, Américo Villarreal Anaya.

Sobre el conflicto con ejidatarios de la zona que reclaman la indemnización por el derecho de vía, dijo que en breve quedarán firmados los acuerdos para pagarles lo que se les debe desde 1997.

“Hubo cinco administraciones estatales que no se interesaron por indemnizarlos. Pasó el sexenio de Manuel Cavazos, el de Tomas (Yarrington), el de Eugenio (Hernández Flores), el de Egidio, (Torre Cantú) y el de Francisco García Cabeza de Vaca, y ni siquiera hicieron el intento por indemnizar. Ya estamos en platicas para ello” dijo.

Ante los cuestionamientos de la diputada del PAN, Liliana Álvarez, del porque no se hizo una consulta a los ejidatarios sobre la privatización de la carretera, el funcionario aclaró que se trata de una concesión.

Cepeda le recordó que tampoco se hizo una consulta cuando el gobierno de Francisco García Cabeza de Vaca, decidió hacer de cuota la carretera en construcción Mante-Ocampo-Tula, lo cual generó una discusión con la diputada panista, y que obligó al presidente de la mesa directiva, Eliphaleth Gómez Lozano, a llamar al orden.

PRIVATIZAIÓN EN LA RUMBO NUEVO

El tema de la carretera Rumbo Nuevo, que será de cuota a partir de agosto próximo, fue uno de los que más cuestionaron los diputados de oposición.

El priista, Edgardo Melhem Salinas, le dijo que: “no compartimos (la privatización) porque esa obra se hizo en un gobierno priista y sin ningún costo”.

Recordó que fue durante los gobiernos priistas que se modernizaron las carreteras del estado, ampliándolas a cuatro carriles.

“Por eso hoy reprobamos que, para darle mantenimiento a Rumbo Nuevo se haga la privatización. Ojalá y el cobro sea solo para transporte de cara” dijo el legislador del PRI, quien también demandó que las obras públicas se regionalicen, concesionándoselas a constructoras de los municipios que corresponda.

Por el PAN, la diputada, Mirna Edith Flores Cantú, reclamó que no haya obras relevantes en el estado.

“Le vamos a ser muy francos: durante estos casi dos años no vemos obras relevantes o de gran magnitud. No vemos obras de seguridad. Tal parece que no le importa este tema siendo que es una prioridad” señaló.

ALBERCA, EN MARZO.

Ante los cuestionamientos de la diputada del PRI, Alejandra Cárdenas Castillejos, el funcionario informó que la rehabilitación de la alberca de la unidad deportiva “Adolfo Ruiz Cortínez”, quedará concluida en marzo.

Explicó que las dos primeras etapas quedaron terminadas en tiempo y ya solamente falta la tercera, que es la colocación de la techumbre.

“Está por llegar la grúa para colocar la techumbre. Estará terminada en marzo” indicó.

A la misma legisladora le detalló que, durante el 2023 fueron invertidos en Ciudad Victoria 705 millones de pesos.

En ese mismo sentido, al responder a una pregunta del representante de Movimiento Ciudadano (MC), Gustavo Cárdenas Gutiérrez, detalló que, por primera vez el gobierno del estado hizo inversiones en los 43 municipios del estado.

“En muchos años nunca fueron atenidos” dijo, al citar que en Abasolo y Jiménez se invirtieron alrededor de 30 millones de pesos en cada uno.

En total, durante el 2023 fueron invertidos 394 millones de pesos para rehabilitar mil 003 kilómetros de carreteras estatales y caminos rurales.

Admitió, sin embargo, que las carreteras estatales están en un estado muy malo y deplorable, “porque se desatendieron muchos años”.