Video: Vaca «se opone» al matrimonio con un potente mugido

Vaca «se opone» al matrimonio con un potente mugido: Una pareja experimentó un momento inolvidable en su ceremonia de matrimonio, que se llevó a cabo al aire libre en un prado verde.

Durante la ceremonia, justo en el momento crucial en que el obispo menciona la tradicional frase de objeción, una vaca interrumpe con un poderoso mugido, como si estuviera expresando su oposición al matrimonio.

When the local cow decides to have their say at your wedding. pic.twitter.com/W5Wv9LoPo7

— Historic Vids (@historyinmemes) February 26, 2024