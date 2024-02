Expareja de futbolista argentino vendió su playera y medalla de Qatar 2022

Ganar una Copa del Mundo de futbol debe ser uno de los logros más importante de un futbolista. Los recuerdos son imborrables y lo que deja es algo que no tiene precio. En el pasado Mundial en Qatar 2022, Argentina se quedó con el título y entre los seleccionados se encontraba Exequiel Palacios. El mediocampista se encontraba en ese momento en una relación con Yésica Frías.

Pasado el tiempo, la pareja se separó y hoy en día, Yésica, cansada de esperar a que Palacios cumpla con los gastos económicos, optó por vender varios artículos del jugador, entre ellos la medalla que ganó por ser campeón mundial y una de las playeras que usó durante el certamen.

«Voy a vender todas las camisetas y la medalla del campeón del mundo para pagar el departamento. Yo trato de trabajar, pero estuve cuatro años al lado de él, Me dijo que no lo iba a terminar de pagar porque no sabía si le iba a quedar a él o no. Y yo solo le estoy pidiendo lo que me corresponde, lo que hicimos juntos, y que me firme el divorcio», explicó la mujer.

Esto quiere decir que con cada artículo que vende, le alcanza para pagar uno de los gastos que tiene pendiente. “Quiero que me firme el divorcio. Yo solo le pido lo que me corresponde, ni siquiera los bienes gananciales que tiene en Alemania”, añadió Frías.

El jugador aún no se manifiesta ante la situación

Por el momento el jugador no ha hecho comentarios, pero bien le valdría ponerse en contacto con su exmujer, antes de que se desprenda de todos sus recuerdos.