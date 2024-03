Grabaciones ineditas de los Beatles de 1966 serán subastadas

Tres cintas con grabaciones de los Beatles, hechas por Ringo Starr en 1966, serán subastados el 26 de marzo por la casa Omega Auctions, por un precio estimado de entre 10 mil y 15 mil libras.

Las cintas incluyen grabaciones de la gira de la banda británica en Alemania, Japón y Filipinas, además de conversaciones del grupo sobre estructuras de canciones.

En uno de los casetes incluso se escucha al representante de los Beatles, Brian Epstein, hablando sobre cómo importar bienes valiosos de Japón a Reino Unido sin tener que pagar los altos impuestos de importación.

“Tres cintas con grabaciones nunca antes escuchadas de los Beatles, realizadas por el propio Ringo Starr en el malogrado viaje a Japón, Filipinas e India, se venderán en nuestra subasta del 26 de marzo” se lee en un post de X (Twitter) de la casa de subastas.

Three cassette tapes containing never-before-heard recordings of the Beatles, made by Ringo Starr himself on the ill-fated trip to Japan, Philippines and India will sell in our 26th March auction.

Listen to the preview snippet now.https://t.co/A32yPZvW3F

— Omega Auctions (@OmegaAuctions) February 29, 2024