Agencias

Denis Villeneuve se superó a sí misma con Dune: Parte 2. La primera película fue espectacular, pero está es más grande, más oscura, más violenta y presenta a nuevos personajes que juegan un papel clave en el destino de Paul Atreides y de la batalla que está por llegar.

La segunda parte, que llega a los cines el 29 de febrero, también parte de la historia que conocimos en la novela de Frank Herbert y avanza un poco más en el tiempo para mostrar cómo es que Paul finalmente es aceptado por los Fremen y comienza a convertirse en el líder que debe ser.

En esta ocasión, personajes como Chani y Lady Jessica toman mucha más fuerza, además de que aparece un poderoso nuevo villano (que es uno de los mejores de los últimos años) y varias mujeres importantes que también tienen un papel que cumplir en la lucha de Paul y los planes de las Bene Gesserit.

Villeneuve creó una historia llena de acción, pero también de drama, de momentos de tensión y de grandes revelaciones, donde empezamos a ver las verdaderas intenciones de cada uno de los protagonistas y cómo esto afecta a Paul.

Y sobre este nuevo proyecto, que continuará con una serie (“The Sisterhood”) y probablemente con una película más, Villeneuve explica que algunas cosas importantes que hay que entender.

• Sobre el tiempo que transcurre entre Dune y Dune: Parte 2

Retomamos la historia sólo unas horas después del final de “Duna”, con Paul y Jessica en medio del desierto con los Fremen (con Stilgar y Chani) mientras caminan hacia el Sietch Tabr, e intentan encontrar refugio. Empezamos, exactamente, en un momento en el que están a punto de caer en una emboscada de una patrulla Harkonnen.

• Sobre lo que mueve a Paul Atreides

Paul está dividido entre su deseo de venganza y el hecho de que tiene una fuerte intuición de que el camino que sigue podría llevarle a la catástrofe; que al intentar vengar a su padre podría traer a sus amigos, los Fremen, el caos y la guerra. Es un dilema moral y camina por una línea muy fina en el intento de luchar contra sus enemigos sin recorrer el camino de la profecía que han trazado las hermanas Bene Gesserit antes que él.

• Sobre la importancia de Lady Jessica

Rebecca Ferguson interpreta al personaje más salvaje de “Duna: parte dos”. Le da vida a Lady Jessica, una madre que tiene la capacidad de hablar, a través de su mente, con su hija nonata. Ella escucha voces de las Madres Reverendas anteriores que la guían. Quiere que su hijo se convierta en rey y hará todo lo posible por cumplir su anhelo. Es una de las fuerzas más oscuras y poderosas de esta historia, la jugadora de ajedrez definitiva.

• Sobre la evolución en la relación entre Paul y Chani

Al principio, Chani desconfía, pero también siente curiosidad por este chico que viene de otro mundo. Algo que realmente conmueve a Chani es que Paul es sincero; siente que Paul realmente quiere aprender sobre las costumbres Fremen. Chani es como otros jóvenes Fremen, no cree en la propaganda de la Bene Gesserit, la propaganda religiosa. Tiene la firme creencia de que los Fremen deben ser liberados por los Fremen, no esperar a los forasteros; piensa que esas viejas creencias son una forma de controlar a su pueblo. Pero ella ve que Paul no quiere actuar como un colonizador, sólo quiere sobrevivir y eso la conmueve.

• Sobre Christopher Walken y el papel del Emperador

El Emperador es un tecnócrata que intenta mantener el control de una galaxia, igual que un gobierno que lucha por mantener el control de un país. No hace concesiones. En la película anterior, hizo algo que iba en contra de su propia naturaleza, que fue matar a uno de sus amigos, el Duque Leto Atreides, para tomar su poder. Él rompió su propio corazón en el proceso y se convirtió en una figura oscura. Esto es un peso y una culpa que carga. Es un hombre roto.

• Sobre el nuevo villano: Feyd-Rautha

Llevar a Feyd-Rautha a la pantalla es una responsabilidad. Es uno de los personajes más emblemáticos de la novela “Duna”. Fue una bendición que Austin Butler se haya unido al proyecto. Feyd-Rautha es el sobrino del barón Vladimir Harkonnen y Austin lo retrató como una especie de asesino sicótico que es un cruce entre un maestro de la espada y Mick Jagger. Realmente aportó algo absolutamente fascinante a la pantalla. Feyd está motivado por el poder y la ambición. Es un personaje con un apetito voraz y sin límites morales.