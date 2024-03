Evacuan a miles en Islandia por sismos e inminente erupción

Este sábado 3 de marzo se reportaron múltiples sismos en Grindavik, Islandia, por lo que las autoridades del país nórdico tuvieron que ordenar la evacuación de miles de personas de los pueblos aledaños debido a que en pocas horas podría ocurrir una erupción inminente.

De acuerdo con la información difundida por la Oficina Meteorológica de Islandia, la actividad sísmica en la zona de Grindavik comenzó en punto de las 15:55 horas de este sábado 2 de marzo, con la mayor parte de la actividad originándose en la zona sur de la fisura volcánica que intensificó su actividad desde el pasado mes de diciembre de 2023.

Evacuations have started as an imminent volcanic eruption is expected near #Grindavik according to @Vedurstofan. This comes following an earthquake swarm that started at 16:00GMT. No sign of magma reaching surface yet. pic.twitter.com/3Iujxm4IFE

— Gisli Olafsson (@gislio) March 2, 2024