Joven de Tamaulipas recibe ramo de chochas en su graduación

Itzia Rangole / El Sol de Tampico

Alberto Suárez acaba de graduarse como licenciado de Turismo de la Universidad Autónoma de Tamaulipas y durante la ceremonia, su familia llegó con un ramo de chochas, acción que rápidamente recorrió las redes sociales.

Todo inicia en Abasolo, Tamaulipas

Suárez es oriundo del ejido “Las Delicias”, ubicado en el municipio de Abasolo, en el centro del estado de Tamaulipas.

“Yo les comenté a mis padres que quería que me regalaran unas chochas el día que acabará la carrera, porque solía comerlas mucho, así que me recordaban a mi niñez, una infancia de lujo pero sin lujo, cuando decíamos que la chocha era la carne de rancho”, comentó Alberto Suárez a EL SOL DE TAMPICO.

“Ver el ramo de chochas sin duda me recordó de dónde vengo y lo mucho que batallé para convertirme en licenciado. Fueron muchas emociones encontradas”, continúa Suárez.

Las reacciones ante el ramo

“Durante la graduación a varias personas les pareció gracioso el ramo, porque es muy poco común recibir ese tipo de regalos, nunca habían visto algo así.

Mucha gente se me acercaba diciéndome que si me podían tomar una foto, o si se podían tomar una foto conmigo, deseándome lo mejor en la vida”, compartió el recién graduado.

Al preguntarle sobre cuál fue el destino final del ramo, Suárez señaló que se lo regaló a unas compañeras que se lo pidieron y sobre su creciente popularidad en redes sociales, aseguró que se siente muy cómodo con ella:

“Quienes me conocen saben que la vergüenza no se me da, puedo hacer el ridículo en donde sea, sin importarme nada, así que cuando vi todas las fotos en Facebook, me lo tomé de la mejor manera, e incluso compartí en mi muro varias de las publicaciones”.

Las chochas en Tamaulipas

Las chochas son las flores comestibles de palma de yuca, fruto que se da en las zonas áridas y semiáridas del norte del país durante los meses de enero y febrero.

Estas son muy populares en el centro de Tamaulipas y su gran versatilidad hace que puedan ser acompañadas con chorizo, tortillas de harina, pico de gallo con aguacate, incluso revueltas con huevo.

Y es así que este joven del ejido “Las Delicias”, Abasolo, demostró el gran afecto que le tiene a estas flores, que pidió que le regalaran un ramo de dichas flores el día de su graduación universitaria.