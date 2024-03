Agencias

Estamos a la vuelta de la esquina de la edición 96 de los premios Oscar en este 2024, este año, los documentales nominados ponen sobre la mesa temas que vale mucho la pena analizar.

Más allá de si ganan o no el reconocimiento, se trata de hechos que se pusieron y se pondrán en el ojo mundial. Aquí te contamos un poco sobre todos los documentales nominados al Oscar 2024.

• La lucha contra la dictadura en Uganda

“People Power, Our Power” es un movimiento político en Uganda dirigido por Robert Kyagulanyi Ssentamu, mejor conocido por su nombre artístico Bobi Wine. Y de esto va “Bobi Wine: The People’s President”.

Bobi Wine es un cantante, actor y empresario que utilizó su música para impulsar todo un movimiento político y cultural en contra la dictadura del presidente Yoweri Museveni, quien está en el poder en un régimen autoritario desde 1996.

Fue en abril de 2017 cuando Bobi Wine lanzó su candidatura para el parlamento en las elecciones parciales de manera independiente. Y aquí comienza lo interesante: la campaña se llevó a cabo de puerta en puerta, cantando, conectando con las personas y en contra de la dictadura.

Con más y más fama, en junio de 2019 anunció que se presentaría como candidato presidencial en las elecciones generales de Uganda en 2021. En julio de 2020 anunció que se unía al partido Plataforma de la Unidad Nacional, pero poco después de su nominación, Bobi Wine fue arrestado por el ejército.

• El amor trasciende el tiempo y… ¿la memoria?

El amor, la memoria, el duelo…. la historia de vida. Seguramente todos hemos visto las clásicas historias de amor eterno y por siempre en la que los protagonistas luchan contra todo para estar juntos.

Pero ¿qué pasa cuando uno de los dos en una pareja eventualmente olvidará al otro? y más allá de eso… ¿cómo se vive este proceso? ¿cómo se vive el duelo a la par de que ves cómo tu pareja te olvida? y sobre todo ¿qué sigue después?

“La memoria infinita”, documental chileno, pone sobre la mesa la historia de la actriz Paulina Urritia y el periodista Augusto Góngora, que fue diagnosticado con alzheimer a los 62 años; esta cinta documental nos recuerda que todos, en algún momento, necesitamos hacer un ejercicio de memoria.

El filme se estrenó en enero de 2023 en el Festival de Cine Sundance, donde ganó el Gran Premio del Jurado. Fue escrito y dirigido por Maite Alberdi. Se encuentra disponible en la plataforma Netflix.

• El horror de la vida real, con un toque experimental

Olfa Hamrouni es una mujer de Túnez que tiene cuatro hijas. Un día sus dos hijas mayores (Rahma y Ghofrane Chikhaoui) desaparecen luego de radicalizarse y unirse a la organización terrorista del Estado Islámico en Libia… “se las comió el lobo”.

En un contexto patriarcal, violencia contra las mujeres y represión, Olfa alzó la voz públicamente para denunciar que las autoridades Túnez no hicieron nada para evitar que sus hijas se fueran e incluso se habla de que le prohibieron salir del país para ir a buscarlas.

¿Y de qué manera se cuenta una historia tan cruda que sucede con espantosa frecuencia? La directora de cine Kaouther Ben Hania introdujo actrices profesionales en la fragmentada familia para ‘reemplazar’ la falta de las dos hijas mayores en el documental “The Four Daughters”.

• Resiliencia, lucha por justicia, por la sangre y por la vida

Ranjit es un granjero de Jharkhand, en la India, cuya hija de 13 años fue brutalmente violada. A ella le dijeron que si le contaba a alguien la iban a matar, pero su papá no se detuvo con eso, ni cuando lo amenazaron de muerte. Su mamá también es un pilar fundamental en la lucha, pero es mujer en un contexto profundamente machista.

En un país en donde incluso si una mujer es violada se tiene que casar con su agresor ¿qué se tiene que hacer para obtener justicia? y no solo por ella, sino por todas las mujeres violentadas. La familia de esta joven no solo lucha contra las autoridades para exigir justicia, sino también contra personas que consideran que los responsables solo cometieron un “error” por el que no deben ser castigados.

“To kill a tiger” es un filme canadiense lanzado en 2022 y dirigido por Nisha Pahuja, escritora que se mudó de la India a Canadá con su familia cuando era una niña, a principios de 1970.

• Contar historias de guerra en medio de la guerra

A pesar de afirmar que no lo haría ante la ONU, el 24 de febrero de 2022 Rusia comenzó una invasión en Ucrania. Han pasado más de 700 días desde entonces, pero las balas no se han detenido… ¿cuántas historias hay enmarcadas en los sonidos de las sirenas antimisiles?

Definitivamente ver este documental no es sencillo, ni tantito. Hablamos de “20 days in Mariupol”, aquí un grupo de periodistas ucranianos de AP quedaron atrapados en Mariupol tras el ingreso del ejército ruso. Durante todo ese tiempo el fotoperiodista Mstyslav Chernov, muestra lo que significa documentar una guerra.

Este documental es un testimonio en voz propia del periodista, una especie de diario que muestra las cosas como son, por muy duras que sean. A pesar de que se centra en el horror de las víctimas, la falta de comida, de agua, de sueño, y la forma en la que rescatan a sus muertos, a pesar de eso el periodista no elige el camino del morbo.