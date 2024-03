Agencias

En el marco del ocho de marzo, Día Internacional de las Mujeres, la influencer y actriz Bárbara de Regil denunció que un productor reconocido la acoso; aseguró que ahora es sólo un recuerdo, pero en su momento la afectó.

Bárbara de Regil es una actriz conocida por participar en series y telenovelas mexicanas como “Amor Cautivo”, “Secretos de familia”, “Así en el barrio como en el cielo”, “Rosario Tijeras”, “Pacto de Sangre” y recientemente en “La Lola”.

A través de una entrevista, realizada por medios mexicanos, Bárbara de Regil explicó que el reconocido productor, de identidad desconocida, la acosó cuando la intentó besar sin su consentimiento.

“Sí por ser mujer, me he sentido como expuesta con algún productor por ahí, en algún momento, hace muchos años, que sí dije: ‘¡Qué canijo hombre!’… Se me aventó a los besos, nada más… y casado”, comunicó la artista.

Agregó que pudo impedir las intenciones del productor, pese a que en ese momento tenía miedo y se sentía indefensa. Más tarde, la famosa tuvo repercusiones en su carrera pues ya no volvió a ser contratada por él.