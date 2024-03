STAFF ED.-

¡Impresionante! explosiones e incendio en una fábrica de Detroit

El Departamento de Policía de Clinton Township alertó sobre un incendio industrial de proporciones épicas en las cercanías de la carretera 15 y la autovía Groesbeck, en Detroit.

Las explosiones fueron tan violentas que los escombros son lanzados al aire y caen a una distancia de hasta 1.6 kilómetros.

🚨#UPDATE: Officials report that Wholesalers Select Distributors was the cause of the massive explosions and fires in Clinton Township, Michigan, according to preliminary information from the police. Select Distributors LLC is a wholesale supplier of vapes, CBD products, hookahs,… pic.twitter.com/9mXWgfNp4b

— R A W S A L E R T S (@rawsalerts) March 5, 2024