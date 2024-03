Mejora tu comunicación

Agencias

¿Has notado alguna vez que a veces las palabras no fluyen como quieres en una conversación? ¿Te has sentido frustrado o frustrada porque no logras transmitir tus ideas de manera efectiva? La realidad es que todos hemos pasado por esto.

Hablar de manera más empática o persuasiva es un “gamechanger” y muchos libros sobre comunicación te dan las herramientas necesarias para hacerlo con consejos prácticos, ejercicios útiles y técnicas probadas para cualquier situación, ya sea en el trabajo, en casa o en tus relaciones personales.

Lo mejor de todo es que los libros sobre comunicación suelen estar llenos de ejemplos, historias inspiradoras y ejercicios que te permiten aplicar lo que aprendes en la vida real; aquí te dejamos algunos que seguro te ayudarán.

1.- El poder de los introvertidos (1900)

Autor: Susan Cain

Este debe ser el libro que debes leer por excelencia si te consideras “tímido”. Será tu primer paso para mejorar tu comunicación. Susan Cain desafía la creencia común de que ser extrovertido es la clave del éxito en la sociedad moderna. En lugar de eso, Cain resalta las virtudes de los introvertidos, aquellos que prefieren escuchar antes de hablar, trabajan mejor en solitario y son discretos sobre sus logros.

2.- El mito del carisma (2012)

Autor: Olivia Fox Cabane

Revela cómo la ciencia y la tecnología han desentrañado los secretos del carisma y cómo podemos aprender a desarrollarlo. Ofrece una mezcla de historias entretenidas, conocimientos científicos y herramientas prácticas para potenciar nuestra capacidad de influencia. Es una lectura fascinante para aquellos interesados en comprender y mejorar sus habilidades de comunicación y persuasión.

3.- Conversaciones cruciales (2022)

Autor: Kerry Patterson

Este es un clásico de la comunicación con más de cinco millones de ejemplares vendidos en todo el mundo. Esta tercera edición actualizada ofrece herramientas y habilidades de comunicación vitales para el entorno empresarial moderno, incluyendo cómo tener conversaciones importantes en medios digitales y en redes sociales. Es una lectura esencial para mejorar las habilidades de comunicación en situaciones críticas. Te ayudará a aprender a comunicarte de manera efectiva en cualquier contexto.

4.- ¡Sólo escucha! (2011)

Autor: Mark Goulston

Goulston revela el secreto para tratar con personas hostiles, clientes furiosos o empleados cínicos, incluso cuando la comunicación parece imposible. Destaca que todos tienen sus propias necesidades y, a menudo, se sienten estresados y subvalorados. Goulston ofrece herramientas prácticas para superar las barreras y conectar con los demás de manera efectiva.

5.- Presentaciones de impacto (2021)

Autor: Mario Tascón y Prodigioso Volcán

Escrito por Mario Tascón y su equipo en Prodigioso Volcán, quienes tienen una vasta experiencia asesorando a empresas de alto nivel, este libro revela las claves para aprovechar al máximo diferentes elementos gráficos en cualquier tipo de presentación. Con herramientas habituales como Prezi, KeyNote o PowerPoint.

6.- Storytelling (2020)

Autor: Bobette Buster

Bobette Buster, reconocida guionista y asesora de importantes productoras cinematográficas como Pixar, Disney y Sony Animation, comparte los diez principios del storytelling que te ayudarán a generar, estructurar y dar forma a tu historia de manera efectiva. A través de relatos de emprendedores, activistas, visionarios y líderes, aprenderás el poder del “detalle resplandeciente” y por qué la conexión emocional es fundamental en cualquier historia.

7.- Hable como en TED (2016)

Autor: Carmine Gallo

Este libro revela los secretos de los oradores profesionales de las famosas conferencias TED. Carmine Gallo desglosa las técnicas para comunicarse con impacto y persuasión, basadas en los últimos avances científicos sobre el cerebro. Con ejemplos reales y consejos prácticos, este libro te ayudará a mejorar tus habilidades de comunicación y a dejar una impresión duradera en tu audiencia.