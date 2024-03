Mejores looks de los Oscar (parte 1)

Agencias

La premiación más emblemática para la industria del cine está a punto de llegar y con ella, llegan nuevos looks inolvidables de las celebridades más top del momento. Con las recientes apariciones de actores, como el elenco de “Dune” o de “Barbie”, la industria del entretenimiento nos ha demostrado que tienen mucho que ofrecer al mundo de la moda.

Esta ceremonia se ha convertido en uno de los momentos más esperados del año para las personalidades del cine, los estilistas, los maquillistas y amantes de la moda. Se trata de un encuentro único para desempolvar piezas de archivo y crear enormes estrategias de mercadotecnia con la vestimenta.

Este año, la alfombra roja promete sorprendernos con múltiples celebridades que han sido parte de las últimas premiaciones. Figuras como Emma Stone, Margot Robbie, Dua Lipa, Emily Blunt y Zendaya podrían ser algunas de las personalidades destacadas que deslumbren con sus atuendos icónicos en la antesala a la premiación.

Las expectativas son altas después de los atuendos que se han podido ver en ceremonias como los SAG Awards o los Golden Globes, donde muchas de estas celebridades demostraron ser íconos de la moda y la belleza; los premios Oscar tendrán lugar el diez de marzo y por eso es momento de recordar esos look que marcaron la historia de la premiación.

A lo largo de los años, hemos visto a grandes personalidades desfilar en la alfombra roja para presenciar la entrega de la estatuilla dorada. Entre los nombres más históricos que han sido asistentes a la gran noche encontramos a Elizabeth Taylor, Grace Kelly y Audrey Hepburn. Elegir solo un atuendo entre tantos sería difícil, pero aquí te dejamos una selección muy especial.

LADY GAGA: En 2019 la famosa llevó un sobrio vestido negro de Alexander McQueen que recordó a aquel Givenchy que llevó Audrey Hepburn en “Breakfast at Tiffany’s”. Un look clásico al que le dio un pequeño twist en las caderas, así como con un collar impresionante de Tiffany & Co.

LUPITA NYONG’O: Micaela Erlanger, con ayuda del diseñador Francisco Costa (director creativo de Calvin Klein Collection) crearon para la actriz un vestido blanco, hecho a medida, y decorado con seis mil perlas y cuentas de marfil; Lupita eligió uno de los colores en tendencia del 2015 (blanco) y lo combinó a la perfección con un gran anillo y pendientes de la firma Chopard y unos zapatos de Nicholas Kirkwood.

CHARLIZE THERON: Aunque la famosa no optaba a ningún Óscar en la 88 edición de los premios de la Academia, sí se llevó el premio a la mejor vestida con un diseño minimalista rojo, de escote más que generoso. Se trató de un vestido largo rojo con finos tirantes y escote poderoso que rozaba el ombligo, firmado por Dior el estilo se completó con fabulosos pendientes, anillos y un collar largo cuajado de brillantes de Harry Winston.

EIZA GONZÁLEZ: La actriz mexicana robó miradas en 2018 al lucir un vestido entallado estilo halter amarillo canario Ralph Lauren que combinó con un brazalete y aretes. El color, el estilo minimal, el escote de la espalda… una combinación de elementos que convertirán este look en uno de los más recordados de la noche. Y es que era un vestido tipo tank de la colección de Spring 2018 de la marca americana que, además de impactar de frente, cuando Eiza mostró la espalda terminó de asombrar pues dos tiras cruzaban de lado a lado en un tiro muy bajo.