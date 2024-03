Tiroteo en un autobús en Filadelfia deja menores heridos

Varias personas resultaron heridas en un tiroteo que tuvo como escenario un autobús de la Autoridad de Transporte del Sureste de Pensilvania (SEPTA). El incidente tuvo lugar aproximadamente a las 15:00 horas (locales) en las intersecciones de las avenidas Rising Sun y Cottman, en el noreste de Filadelfia. Las siete víctimas aparentemente son menores de edad, según información proporcionada a medios locales.

Las fuentes también señalan que el autobús SEPTA fue impactado por más de una docena de disparos durante el incidente, aunque afortunadamente, ninguno de los pasajeros a bordo resultó herido.

En los últimos días, se han sumado una serie de eventos en el transporte público de la ciudad. En menos de 48 horas, tres personas murieron y otras cuatro resultaron heridas en incidentes de tiroteos relacionados con autobuses de SEPTA o sus alrededores, marcando un aumento notable en la violencia en estos transportes públicos.

Hasta el momento, las autoridades no han proporcionado detalles adicionales sobre las circunstancias específicas del tiroteo del miércoles ni sobre el estado de las víctimas.

🚨#BREAKING: Police are on the scene of a mass shooting involving a SEPTA bus as numerous people have been shot inside ⁰

Currently, multiple law enforcement and other authorities are on the scene to a drive by mass shooting in Philadelphia,… pic.twitter.com/Nw3gY4AaP9

