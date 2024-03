Impugna Arturo Soto método de selección de pluris

Por Alfredo Guevara

“Recordemos que en la anterior legislatura, el ex presidente del partido encabezó el listado de candidatos por ese principio, de tal forma que en esta ocasión le corresponde a una mujer y en el listado aprobado por la Comisión Permanente del PAN va en el primer sitio el hermano del ex gobernador, Ismael García Cabeza de Vaca; eso es violencia política en razón de género”.

De entrada, el Consejero del PAN consideró que hubo presuntas irregularidades en el proceso de selección de los candidatos, donde en principio no se respetó que fuera a través del voto libre y secreto, además de otras violaciones en materia de acciones afirmativas, paritarios y violencia política contra la mujer en razón de género.

En lo personal y, analizado por conocedores del derecho electoral, Soto Alemán consideró que hay elementos suficientes para que las instancias jurisdiccionales, ordenen a la Comisión Permanente del PAN reponer el proceso de selección de candidatos a diputado local por el principio de representación proporcional y sea mediante el voto libre y directo.

El voto no está a discusión, debe ser libre y directo

“El voto no está a discusión y debe ser libre y directo, no lo quisieron hacer de esa manera (en la Comisión Permanente), porque sabían que de esa forma no garantizaban las posiciones y las iban a establecer de una manera diferente al listado en que se aprobó”, indicó.

De acuerdo al listado aprobado, el primer lugar de la lista de candidatos la encabeza el senador con licencia Ismael García Cabeza de Vaca, en el segundo sitio Rosario González Flores dirigente estatal interina, Gerardo Peña Flores diputado federal con licencia, la cuarta Marina Edith Ramírez, quinta Vicente Verástegui Ostos, la sexta Patricia Saldívar Cano y en la siete el ex Secretario de Desarrollo Económico Carlos García González.