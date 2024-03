¿Listos para el fin? Olvídese de las albercas

Diego López Bernal

Ciudad Victoria, Tam.- Si bien para algunos es una buena noticia que los fuertes calores de los días recientes darán una tregua pronto, para otros puede arruinar los planes de fin de semana si se aventuraron a organizar las primeras albercadas del 2024.

Mañana es viernes y el clima lo sabe, tanto que los 35°C (grados Celsius) que pronostica The Weather Channel como máxima para Ciudad Victoria pueden ser un buen momento para echarse un chapuzón, sobre todo tomando en cuenta que mañana inicia un fin de semana largo para el sector educativo.

Incluso, los 20°C que se esperan como mínima para este ocho de marzo son ideales para este tipo de actividades, además de que se prevé un cielo parcialmente nublado, con posibilidades de apenas uno por ciento de que la lluvia arruine la diversión.

Pero la tregua está pactada para el sábado; según el servicio internacional especializado en el clima los victorenses no deberán de esperar que suban los termómetros más allá de 27°C, en tanto que para el domingo sería máximo de 26°C.

Estas temperaturas se antojan un tanto frescas en comparación de los calores de la semana que está por terminar, pero ideales para cualquier tipo de convivencia al aire libre, además de que las posibilidades de que llueva son de apenas cuatro por ciento el sábado y para el domingo de plano son de cero.

Así que ya lo sabe; El Diario MX le informa las condiciones del clima pronosticadas para el fin de semana, no sin antes puntualizar que las temperaturas mínimas esperadas son de 13°C, algo ya fresco, tanto para sábado como para domingo.