Madrastra regala a su perrito en Matamoros, pide ayuda

Jovan Reyes.-

Sammuel, un joven de Matamoros pidió ayuda en redes sociales para encontrar a su perrito que fue regalado por su madrastra sin su permiso.

A través de redes el joven relata que su madrastra regaló a su querida mascota cuando él no se encontraba en casa.

Agrega que su madrastra conoce a la persona a quien le regaló el perro, pero se niega a decirle quien es, por lo que desesperado pide ayuda en para poder recuperar a su perro salchicha.

“Estoy muy triste, hace días mi MADRASTRA regaló a mi perro sin mi consentimiento mientras yo no estaba en casa , VIVO EN LA COLONIA LUCIO BLANCO, ella sabe y conoce la persona a la que le regaló el perro, pero no me quiere decir, si alguien ah visto o sabe de mi perrito porfavor hacérmelo saber es un perro salchicha , color negro , solamente quiero que mi cachorro regrese a casa es parte de mi familia.

COMPARTAN PORFAVOR PARA RECUPERAR, AMO CACHORRITO” publicó Sammuel en sus redes.