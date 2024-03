Checo Pérez arrancará tercero en el GP de Arabia Saudita

La calificación del Gran Premio de Arabia Saudita estableció, una vez más, el dominio de Red Bull, que aseguró arrancar con el 1-3 gracias a la ‘pole position’ que logró Max Verstappen y el tercero de su compañero, el mexicano Sergio ‘Checo‘ Pérez.

Verstappen marcó un tiempo de 1:27.472 en la Q3, mientras Checo saldrá tercero, al quedar a .355 milésimas de segundo de su coequipero, con el que intentará volver al podio tras el 1-2 que hicieron en el Gran Premio de Bahréin, la semana pasada.

En el último intento, todos intentaron mejorar su posición, pero el único que lo logró fue Charles Leclerc, quien saldrá segundo en Jeddah, posición que le arrebató a Checo Pérez.

