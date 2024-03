Mujeres alzan la voz en Tamaulipas

Francisco Medina Guerrero

Cd. Victoria, Tam.- Con la participación de alrededor de 500 mujeres, esta tarde se llevó a cabo un plantón en la Plaza Juárez para exigir justicia y se castigue a los responsables de casos de abuso sexual, agresiones físicas y otros delitos tipificados como violencia de género .

En el marco del Día Internacional de la Mujer, las participantes con cartulinas en mano corearon diversas consignas y exhibieron mensajes en las escalinatas de Palacio de Gobierno y frente al Centro Cultural Tamaulipas.

Alrededor de las 4:00 de la tarde las mujeres, la mayoría con ropa en color morado, otras con pañoletas cubriendo parcialmente sus rostros y alguna media docena de encapuchadas se reunieron en la escalinata de Palacio de Gobierno.

Aproximadamente una hora después, las mujeres se movilizaron al otro extremo de la Plaza Juárez frente al Centro Cultural Tamaulipas donde instalaron una bocina y con el uso de un micrófono varias de las participantes dieron algunos testimonios de casos de violencia.

Hora y media más tarde , aproximadamente, las mujeres dieron por terminado el plantón y realizaron una caminata por la Calle 17 hasta llegar al Patinadero.

En el plantón y marcha se exhibieron cartulinas con mensajes como “Mi miedo se volvió fuerza”, “Libres poderosas vivas y sin miedo”, “Ni calladitas ni bonitas”, “Todas tenemos una amiga que sufrió abusos”, “Todas las madres merecen ver a sus hijas volver”, “Existo porque resisto o porque aun no me toca “, somos el corazón de las que ya no están “.

Además, tanto frente al Centro Cultural como en la Plaza Juárez, se colocaron “tendederos” con letreros donde exhiben los nombres e imágenes de presuntos abusadores.

Cabe señalar que al llegar a la Unidad Deportiva Adolfo Ruiz Cortines las mujeres que realizaron la caminata vandalizaron el monumento al general Pedro José Méndez Ortiz donde realizaron diversas “pintas” y le pegaron cartulinas alrededor.