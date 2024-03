Dengue sigue a la baja

José del Carmen Perales Rodríguez / El Diario Mx

Cd. Victoria, Tam.- Entre el 26 de febrero y el cuatro de marzo, Tamaulipas agregó solamente cuatro casos nuevos de dengue en lo que va del presente año, con un acumulado de 39, lo que refleja una baja transmisión de la enfermedad que solo se concentra en cuatro municipios.

El reporte de la Dirección General de Epidemiología (DGE) federal, precisa que uno de esos casos es de tipo grave, mientras que 35 son del tipo no grave y cuatro con signos de alarma, sin que se hayan presentado de funciones asociadas con la enfermedad.

De acuerdo con el comunicado, sigue siendo la zona conurbada del sur donde se han presentado la mayor parte. de los contagios, es decir 38 de los 39, en tanto que en Reynosa solamente se ha contabilizado un contagio.

En este sentido, refiere que en Madero son un total de 15 casos de los cuales 13 son de tipo no grave y dos con signos de alarma, mientras que en Tampico el total es de 13, once no grave, uno con signos de alerta y registra también el único caso de tipo grave, por su parte Altamira con diez de tipo no grave y Reynosa uno de tipo no grave.

En el contexto nacional, las cinco entidades con mayor número de casos de dengue de los tres tipos, son Guerrero con dos mil 371, Tabasco mil 370, Quintana Roo 559, Veracruz 385 y Colima con 365.

Sin embargo, destaca que Tamaulipas es el estado que más casos tiene en la zona noreste, en donde San Luis acumula 20 casos, Nuevo León tres mientras que Coahuila aún no ha registrado casos positivos a esta enfermedad.

Finalmente, en lo que se refiere al acumulado a nivel nacional, la DGE informa que la cifra de enero a la fecha ha sextuplicado el total del mismo lapso del 2023, al pasar de mil 181 a seis mil 828, distribuidos tres mil 384 no grave, tres mil 243 con signos de alerta y 201 no grave, sin que se hayan registrado defunciones.