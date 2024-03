Necropsia a normalista descarta consumo de drogas o alcohol

Doctores del Hospital General de Chilpancingo encargados de atender al normalista herido de bala, Yanqui Rothan Gómez Peralta declararon no haber encontrado rastros de alcohol o droga en su cuerpo, contradiciendo la versión de que los jóvenes habían consumido estas sustancias.

Fiscalía General emite comunicado sobre el caso

Ante estas declaraciones, la Fiscalía General de Guerrero emitió un comunicado señalando que aun continúa el desahogo de pruebas de la carpeta de investigación que inició en contra de los policías estatales como probables responsables del homicidio del normalista de Ayotzinapa Yanqui Rothan Gómez.

Reiteraron que los datos de esta investigación y cualquiera otra en curso se informara única y exclusivamente a través de los canales de comunicación oficiales de este órgano de procuración de justicia, resaltando que la información emitida fuera de estos deberá ser “considerada como una especulación o bien, opinión personal de quien la exprese, en pleno ejercicio del derecho a la libertad de expresión».

☀️ También puede interesarte: Muerte de normalista de Ayotzinapa será investigada por la FGR

La escena habría sido manipulada, aseguran vecinos

De acuerdo a comentarios de los normalistas, vecinos del lugar les informaron que fueron policías quienes sembraron el arma y las drogas en la camioneta, además de que el vehículo de los normalistas fue movido del lugar donde ocurrieron los hechos y no esperaron a que llegaran los Peritos de la Fiscalía General de Guerrero para tomar las pruebas necesarias.

Por su parte Vianey, madre del normalista, aseguró que ninguna autoridad la ha buscado para brindarle apoyo: “por ahí comentan los videos que ya tuvieron comunicación conmigo y es falso, totalmente falso. Con decir mentiras quieren salvar su boca, pero esto no quedará aquí, porque van a caer muchas cabezas y no me voy a dejar”.

El cuerpo de Yanquin Rothan Gómez Peralta, esta siendo velado en Tixtla, Guerrero, en su humilde con piso de madera y a medio construir.