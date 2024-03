Llaman a mujeres a seguir luchando

José del Carmen Perales Rodríguez / El Diario Mx

Cd. Victoria, Tam.- Al precisar que la equidad de género no significa que solo por ser mujer se deben abrir automáticamente los espacios, la doctora en educación Nora Hilda de los Reyes Vázquez hizo un llamado a sus compañeras a prepararse y luchar por sus aspiraciones.

La titular de la Oficina de Enlace Operativo de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en Tamaulipas, comentó lo anterior en la víspera de la conmemoración, este viernes ocho de marzo del Día Internacional de la Mujer, añadió que todavía no se acaba con la discriminación laboral o de otro tipo.

“Sé que ahorita hay hombres que quisieran estar donde estoy, pero les quiero decir a las mujeres que hay que luchar para tener esa igualdad de género, se trata de demostrar con hechos que somos capaces para hacer ese y otros trabajos”, comentó.

PREPARACIÓN CONSTANTE

De los Reyes Vázquez, quien recientemente cumplió 44 años de servicio en el sistema educativo, dejó en claro que llegar a ocupar varios cargos y categorías dentro de la estructura educativa solo ha sido posible con la preparación constante.

“Retomo la frase: origen no es destino, porque lo que yo tengo ahorita no es producto de la casualidad ni de las dádivas ni de la entrega o el compadrazgo y amiguismo, yo he luchado durante muchos años para esto y me he preparado”, subrayó.

Rememoró que ha cumplido como maestra de grupo, posteriormente como directora de la escuela, mientras que en carrera magisterial ascendió hasta la letra C, después obtuvo la plaza de supervisora, hasta llegar a ser directora del centro regional de desarrollo educativo de Victoria y ahora delegada de la SEP en el estado.

“Este ocho de marzo hay que hacer una diferencia entre celebrar y conmemorar, porque es una fecha para conmemorar más que nada, pero también es luchar y reconocer a esas mujeres que nos dieron el ejemplo de luchar por sus derechos, se ha avanzado, pero todavía falta mucho, la brecha todavía es amplia y larga”, concluyó.