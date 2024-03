Agencias

Una de las películas más sangrientas de 2023 fue sin duda “Winnie The Pooh: Sangre y miel”, al mismo tiempo tuvo un muy bien recibimiento en taquilla, tan sólo en México recaudó un millón de dólares, probablemente por la curiosidad de ver al tierno oso convertido en un asesino serial.

Sin embargo, el fin de semana se dio a conocer que la cinta ganó el premio a la peor película del año dentro de la ceremonia de los Premios Razzie 2024, galardones que son conocidos como los “anti-Oscar”.

Esta película, escrita y dirigida por Rhys Frake-Waterfield, es de bajo presupuesto, ya que tuvo un presupuesto de cien mil dólares y logró recaudar poco más de cuatro millones, pese a lo fuerte de las escenas en las que abunda la violencia y la sangre.

Antes de los Premios Oscar suele llevarse a cabo la premiación de los Premios Golden Raspberry, también conocidos como los Premios Razzie o los Anti-Oscar, pues a diferencia de los Premios de la Academia, se reconoce lo peor del cine a lo largo del año.

En esta edición número 44, el premio principal, es decir, el de Peor Película, se lo llevó “Winnie The Pooh: Sangre y miel”, derrotando así a las cintas: “El Exorcista: Creyentes”, “Expend4bles”, “Megalodón 2: El gran abismo” y “Shazam! Fury of the Gods”.

El premio a Peor Actor se lo llevó Jon Voight por su actuación en “Mercy”; el de Peor Actriz fue para Megan Fox en “Johnny & Clyde”, los siguientes galardones y sus respectivos ganadores fueron:

PEOR ACTRIZ DE REPARTO

Megan Fox, “Expend4bles”

PEOR ACTOR DE REPARTO

Sylvester Stallone, “Expend4ables”

PEOR PAREJA EN PANTALLA

“Pooh y Piglet como asesinos sedientos de sangre”, Winnie the Pooh: Blood and Honey”

PEOR PRECUELA, REMAKE, RIP-OFF O SECUELA

“Winnie the Pooh: Blood and Honey”

PEOR DIRECTOR

Rhys Frake-Waterfield, Winnie the Pooh: Blood and Honey

PEOR GUIÓN

“Winnie the Pooh: Blood & Honey”