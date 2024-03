Daniel Bisogno pidió su alta voluntaria, pese a advertencias de los médicos

Tras haberse dado a conocer que Daniel Bisogno ya habría salido del hospital luego de haber pasado casi un mes internado debido a una grave infección, se revelo la verdadera razón por la que el conductor fue dado de alta.

Daniel Bisogno pidió ser dado de alta

De acuerdo con reportes, Bisogno habría solicitado su alta voluntaria debido a que le fue imposible seguir pagando la cuenta del hospital que llegó a ascender varias cifras, acción que el equipo médico que lo atendió no recomendó, pues su salud aun estaría delicada.

Bisogno es dado de alta

Fue precisamente Pati Chapoy, titular de “Ventaneando”, quien a través de sus redes sociales reveló que su compañero ya había salido del hospital y se encontraba descansando en su hogar.

«Esta tarde nuestro querido Daniel Bisogno dejó el hospital donde fue atendido de una infección pulmonar en las últimas semanas. Continuará recuperándose en su casa donde ya se encuentra», escribió la conductora.

No obstante, Chapoy no dio más detalles al respecto. Fue hasta este lunes cuando un programa radiofónico Fórmula Espectacular con Flor Rubio, preciso que Daniel pidió su alta voluntaria a pesar de que sus médicos no estuvieron de acuerdo y le recomendaron continuar internado.

Es recibido por su familia

En la emisión de radio también mencionaron que el conductor fue recibido por su familia al salir del hospital, destacando que su alta fue muy complicada y llena de papeleo, tanto, que decidieron llamar a Pati Chapoy y a su esposo a fin de que los ayudara gestionar el seguro médico.

Además, aseguraron que Bisogno bajó mucho de peso y que no era capaz de sostenerse él mismo, por lo que en todo momento fue auxiliado por sus familiares.