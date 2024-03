Entendiendo el feminismo

Agencias

Desde que las mujeres han decidido alzar la voz y luchar por sus derechos, se han escrito muchos libros que explican el movimiento feminista, su evolución a lo largo del tiempo y qué es verdaderamente lo que se persigue en la actualidad.

UNA HABITACIÓN PROPIA

VIRGINIA WOOLF

Esta obra es clave del feminismo está dentro de los libros feministas básicos que todos deberíamos leer. Esta obra, entre narrativa y ensayo; surgió cuando en 1928 le propusieron a Woolf dar una serie de charlas sobre el tema de la mujer y la novela. La autora, lejos de cualquier dogmatismo o presunción, se cuestionó desde un punto de vista realista, valiente y muy particular, qué era lo que necesitan las mujeres para escribir buenas novelas. Y llegó a una conclusión: independencia económica y personal. Es decir, “tener una habitación propia”.

MINORÍAS

DESIRÉE BELA-LOBEDDE

¿Qué tipo de vida enfrenta en un país actual una mujer cuando además es negra, migrante, trans, lesbiana, tiene una enfermedad crónica o una discapacidad? Desirée da respuesta a quienes minimizan las consecuencias que tiene para una persona pertenecer a un colectivo sin privilegios, y ya no te digo cuando pertenece a varios a la vez. Un ensayo sobre la desigualdad en el que la autora habla con nueve mujeres muy distintas, pero todas tienen una cosa en común: su valentía para rebelarse contra la discriminación.

EL EVANGELIO

ELISA VICTORIA

Este es uno de esos libros que todo hombre debería leerse para entender a las mujeres. Es una novela maravillosa, tierna y muy bruta, desgarradora a ratos, hilarante otros, certera siempre, reivindicativa, justa y muy cruda. La obra es un grito pertinaz y desesperado en el que Victoria demuestra una capacidad única para colocarte en la piel de Lali (la protagonista), para ver el mundo a través de sus ojos, para sorprendernos como si tuviéramos veinte años y para cuestionarnos todo lo que nos rodea, todo: amistad, sistema educativo, relaciones sexuales, familia, precariedad laboral, masturbación, la vida.

LOS HOMBRES ME EXPLICAN COSAS

REBECCA SOLNIT

En este libro, Solnit habla de su experiencia personal y da otros ejemplos reales de cómo los hombres muestran una autoridad que no se han ganado, mientras que las mujeres han sido educadas para aceptar esa realidad sin cuestionarla. En cuanto se publicó en 2014 se volvió viral. Uno de los ensayos que contiene hizo popular el término “mansplaining”, sin embargo, Solnit no utilizó la palabra en el ensayo original y desde entonces ha rechazado el término. Es un buen libro para empezar a comprender el feminismo o a las mujeres porque muchos de los hombres que ejercen “mansplaining” no se dan cuenta de que lo hacen; creen que están siendo amables, y son los primeros sorprendidos cuando una mujer se lo señala.