Hija de víctima del submarino Titán pide seguir con inmersiones

A 9 meses de la tragedia del submarino Titán, que implosionó en el fondo del Océano Atlántico cuando se dirigía a explorar los restos del Titanic, la hija de Paul-Henri Nargeolet, experto que murió en el incidente, llamó a que los viajes a la famosa embarcación continúen.

Pide continuar con las inmersiones

En una entrevista para el New York Pots, Sidonie Nargeolet, de 40 años, criticó al o creador del submarino por no comunicarse con su familia luego de la tragedia, asegurando que nadie en OceanGate ofreció sus condolencias después de que su padre perdiera la vida a bordo del sumergible.

“Mi enojo se debe principalmente a que nadie de OceanGate se comunicó con nosotros para decirnos que lamentamos su pérdida. Al menos creo que podrían habernos contactado para decirnos que lamentamos su pérdida”, explicó.

Sin embargo, Nargeolet expresó, que pese a la tragedia en la que murió su padre, las expediciones al fondo del océano para explorar el Titanic deben continuar.

“Creo que es bueno que la gente suba al submarino y es bueno llevarse artefactos del Titanic, pero no jugar con la seguridad, con la vida de las personas”, dijo.

Los riesgos de la inmersión

La mujer remarcó que jamás se imaginó que la inmersión podría ser peligrosa, ya que su padre había buceado toda su vida y recordó como después de que el submarino perdió el contacto por radio, mantuvo la esperanza de que su padre regresara sano y salvo a casa.

«Siempre he estado acostumbrada a esto, así que creo que era normal para mí. No sé si fue porque realmente había una esperanza o porque es mi papá y no quería pensar que estaba muerto”, recordó.

Paul-Henri Nargeolet, era director de investigación submarina del RMS Titanic, que posee los derechos de salvamento de los restos del famoso transatlántico y había dirigido 37 expediciones exitosas al sitio, supervisó la recuperación de miles de artefactos y era considerado el ser humano que había pasado más tiempo en los restos del naufragio.

La tragedia del submarino Titán

El Titán era un sumergible experimental operado por OceanGate en el cual cinco personas perdieron la vida luego de realizar una expedición turística para observar los restos del Titanic.

Tras perder la comunicación, se realizó una búsqueda de casi 80 horas, tras las cuales se descubrió una serie de escombros pertenecientes a la nave, la cual habría implotado debido a la presión del agua, provocando la muerte instantánea de todos los pasajeros, entre los que se encontraba el fundador de OceanGate, Stockton Rush.