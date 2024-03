Propone PAN castigar a quienes no vayan a votar

Por Rogelio Rodríguez Mendoza

Cd. Victoria, Tam.- El Partido Acción Nacional, (PAN), empujará una reforma constitucional para sancionar a los ciudadanos que no acudan a votar durante los procesos electorales.

Al respecto, el diputado, Edmundo José Marón Manzur, propuso que la legislatura de Tamaulipas presente, ante el Congreso de la Unión, una iniciativa con proyecto de decreto para añadir un párrafo a la fracción III del articulo 36 de la Constitución mexicana.

Dicha fracción preverá que: “La ley determinará las sanciones procedentes por la omisión injustificada de votar en las elecciones”.

En la iniciativa, que fue enviada a comisiones para determinar su viabilidad, se establece que, algunas de esas sanciones que se aplicarían a quienes incumplan con su obligación de acudir a la urnas son: la multa, la desincorporación del padrón electoral, o incluso la inhabilitación para desempeñar cargo o comisión en el sector público.

El objeto de la reforma, dijo el legislador por Tampico, es desarrollar regulatoriamente la coercitividad del voto obligatorio a nivel constitucional.

“Ello, como una herramienta necesaria y eficaz para promover la legitimidad democrática de las autoridades electas, disminuir el gasto público en materia electoral y responsabilizar al ciudadano respecto de la gestión de los gobiernos y los asuntos públicos” señaló.

En la exposición de motivos, los diputados del PAN refieren que al hacer obligatorio el voto electoral, se estará dando un gran paso para derrotar al abstencionismo.

“Y es que, la estadística no da lugar a dudas, en el año 2006, 2012, 2018, no ganó el PAN, Con Felipe Calderón, no ganó el PRI con Enrique Peña Nieto, no ganó Morena con Andres Manuel López Obrador, lo que ganó y ha ganado siempre en nuestro México ha sido el abstencionismo” mencionó.

Y añadió: “El objetivo de esta propuesta de reforma es claro, necesitamos que esos millones de personas que se han quedado en casa salgan a expresarse y sean escuchados; ya sea para votar por los rojos, los azules, los naranjas, los guindas, los independientes, los no registrados o voten nulo”.

Consideró que aunque los políticos son responsables por el desintéres de los ciudadanos por acudir a las urnas, no se puede seguir siendo omisos y dejar pasar la crisis de legitimidad con que cada gobierno, asume habiendo sido electos únicamente por una pequeña porción de la población.