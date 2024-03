L.A. Parka reaparece tras sufrir fuerte caída en pleno evento

El veterano y reconocido luchador Adolfo Tapia Ibarra, más conocido como L.A. Parka reapareció en sus redes sociales tras sufrir un accidente sobre el ring, el cual causó preocupación en entre sus seguidores hace algunos días.

L.A. Park se encontraba disputando una lucha en Matamoros, Tamaulipas, cuando, al intentar impulsarse sobre las cuerdas, el tercer tensor del cuadrilátero se rompió, provocando que cayera del ring con todo su peso sobre la pierna derecha, por lo que tuvo que ser trasladado para una revisión médica.

Scary moment last night in Matamoros as LA Park hit the ropes & they snapped sending him tumbling backwards to the floor. He left the match & on his social media says he has a leg injury. pic.twitter.com/y2C9iYuVro

— RobViper (@RobViper) March 10, 2024