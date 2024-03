Advierten de paro laboral en el Instituto Tecnológico de Ciudad Victoria

Francisco Medina Guerrero

Cd. Victoria, Tam.- Si no se destituye de manera inmediata a la directora Deysi Yesica Álvarez Vergara, el Instituto Tecnológico de Ciudad Victoria podría irse a un paro de labores, advirtió el secretario general de la Delegación D-V-109 de la Sección 61 del SNTE Jorge Hernández Rodríguez.

“Primero es brazos caídos, es el primer paso, después ya sería hacer paros en todos los tecnológicos, ya han pasado algunos casos parecidos, el primero es de brazos caídos, después nos vamos a paro total”, aseveró.

Tomaran acciones en Semana Santa

Adelantó que habrán de sostener una reunión después de Semana Santa, en el mes de mayo, “ y ahí es donde se tomarían acciones, la siguiente acción”.

Entrevistado en las propias instalaciones del Instituto Tecnológico de Ciudad Victoria, el dirigente sindical destacó que de momento no hay afectación a la actividad académica.

“Ahorita no nos hemos metido para nada con los estudiantes, todos los compañeros están trabajando, esa es la directiva que nosotros tenemos, que ahorita no nos metamos con los estudiantes, que trabajemos normal, que no afectemos a los estudiantes de momento”, puntualizó.

Exigen destitución de la Directora

Cabe señalar que la exigencia para que se destituya a la Directora del Instituto Tecnológico de Ciudad Victoria forma parte de un movimiento que se lleva a cabo a nivel nacional en donde son más de 38 directores los que a decir de los maestros inconformes no cumplen con el perfil para ocupar dichos cargos.

“Tenemos el problema de que los directores no tienen el perfil académico, para empezar tienen que tener tiempo completo, la actual directora que tenemos no tiene tiempo completo, los jefes de departamento y los sub directores también tienen que tener un perfil que deben de cubrir, y ella tiene alrededor de 12, 14 jefes de departamento, algunos son administrativos y otros únicamente tienen horas, tampoco cumplen el perfil”, añadió.

Hernández Rodríguez recalcó que la inconformidad se da a nivel nacional, y en el estado además de Victoria son los institutos tecnológicos de Ciudad Madero y Altamira los que también tienen la misma situación.

“Los demás tienen problemas pero no tanto como nosotros, sí tienen problemas pero son más leves”, señaló.

Colocan mantas en el Instituto Tecnológico

Como se recordará, fue el día de ayer cuando la base trabajadora de la Delegación D-V-109 de la Sección 61 del SNTE colocó diversas mantas al exterior del Instituto Tecnológico de Ciudad Victoria para exigir la destitución inmediata de la directora Deysi Jessica Álvarez Vergara

“Por su negligencia y falta de capacidad al frente del Instituto Tecnológico de Ciudad Victoria, incumplimiento y violación a los acuerdos SEP-SNTE, toma de decisiones que fomentan el divisionismo, actitud soberbia, prepotente, humillante y autoritaria en la toma de decisiones que afectan a la comunidad educativa, poner en riesgo la integridad de los alumnos y el personal por el nulo mantenimiento de la infraestructura y equipo, no presentar un proyecto institucional, nepotismo en los nombramientos de las jefatura y subdirecciones, prácticas irresponsables en la gestión y aplicación de los recursos”, se menciona en una de las mantas colocadas además en el interior del Instituto Tecnológico de Victoria.