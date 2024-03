Tuvieron divertido Carnaval

STAFF ED

La Escuela Preparatoria No. 3 llevó a cabo el Carnaval en su edición 2024, en este evento los alumnos de los diferentes grados y grupos de la institución académica presentaron coloridas comparsas con diferentes temáticas.

De igual manera, se llevó a cabo la premiación y coronación del “Rey Chusco 2024”, también se premió al “Mr. Simpatía” en donde el tercer lugar fue para Luis Fabian Acuña Castillo, el segundo para Alessandro Lomelí Alfaro y el primero para Isacc Fabrizio Álvarez Reyna.

Las comparsas ganadoras fueron:

Tercer lugar, empate: 2-E “School of Rock” y 6-E “90 pop tour”

Segundo lugar: 4-E “Barbie”

Primer lugar: 6-A “Río”

Como parte del jurado estuvieron presentes la maestra Silvia Zapata Zapata, jefa del Departamento de Extensión Educativa de la Secretaría de Educación; Naomi Michelle Zúñiga Guevara, instructora de hip hop, ballroom y jazz.

Así como el ex alumnao de la Preparatoria No. 3 Rafael García Heredia. También acudieron padres de familia, ex alumnos, maestros, tutores y público en general, que disfrutó de este evento que se supera año con año.