‘Chuponcito’ dice que ‘perdona’ a exmanager, tras acusarlo de abuso sexual

El comediante José Alberto ‘N’, mejor conocido payaso ‘Chuponcito’, se enfrentará a una audiencia oral, por presunto abuso sexual. Sin embargo, el artista revela que está seguro de su inocencia; incluso, está dispuesto a perdonar a la supuesta víctima, su exmánager Carla Oaxaca, tras acusarlo de abuso sexual.

Después de revelar que estará en una audiencia oral, el payaso ‘Chuponcito’ dijo ante las cámaras que confía en su inocencia de las acusaciones en su contra por presunto abuso sexual, pero piensa perdonar a su exmánager por demandarlo y afectar su entorno familiar, laboral y otros aspectos de su vida.

Aunque ‘Chuponcito’ confesó estar dispuesto a perdonar a su exmánager, Carla Oaxaca, en caso de ser inocente tras las acusaciones que hizo en su contra por abuso sexual, el comediante aseguró que no está dispuesto a llegar a acuerdos económicos con la demandante.

“Siempre he creído en mi inocencia. Por eso, desde el principio […] Así, desde que me han pedido dinero, no he dejado […] No he dejado de decir, ‘no quiero dar un peso’ […] Se han acercado, para nosotros podernos arreglar con el licenciado y, automáticamente, yo le digo ‘no’”, dijo.