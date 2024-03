Cohete de SpaceX queda destruido tras reingresar a la atmósfera

Un cohete Starship de SpaceX, diseñado para una eventual misión lunar, estuvo a punto de completar un vuelo de prueba este jueves 14 de marzo, no obstante, el mismo quedó destruido durante su reingreso a la atmosfera.

Durante una transmisión en vivo del vuelo, comentaristas de SpaceX dijeron que el control de la misión perdió comunicación con la nave espacial durante su reingreso a la atmósfera, mientras esta se acercaba a un aterrizaje planificado en el Océano Índico.

Unos minutos más tarde, SpaceX confirmó que la nave espacial se había perdido, teorizando que esta se quemó y se desintegró durante el reingreso o se estrelló en el mar.



Aun así, la concreción de la mayor parte de la trayectoria de vuelo de prueba del Starship marcó un hito importante en el desarrollo de una nave espacial, lo que es crucial para el negocio de lanzamiento de satélites de Elon Musk y el programa lunar de la NASA.

El jefe de la NASA, Bill Nelson, felicitó a SpaceX por lo que llamó «un vuelo de prueba exitoso» en un comunicado publicado en la red social X.

Congrats to @SpaceX on a successful test flight! Starship has soared into the heavens. Together, we are making great strides through Artemis to return humanity to the Moon—then look onward to Mars. https://t.co/VXq8Vp1sAc

— Bill Nelson (@SenBillNelson) March 14, 2024