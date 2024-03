Futbolista australiano pide matrimonio a su novio sobre el campo

El futbolista australiano Josh Cavallo, declarado abiertamente homosexual, le pidió matrimonio a su pareja en el campo de su club, el Adelaide United, al que agradeció haber proporcionado «un espacio seguro en el futbol».

El australiano de 24 años se convirtió en 2021 en uno de los primeros futbolistas en anunciar abiertamente su homosexualidad, un paso elogiado tanto dentro como fuera del mundo del deporte.

Según publicó el miércoles por la noche en sus redes sociales, Cavallo pidió matrimonio a su pareja, Leighton Morrell, en el estadio Hindmarsh, con las gradas vacías.

«Gracias Adelaide United por ayudar a organizar esta sorpresa», dijo Cavallo, junto a una imagen de él de rodillas ofreciendo el anillo a su pareja.

Starting this year with my fiancée 💍❤️

Thank you @adelaideunited for helping set up this surprise.

You have provided a safe space in football, one that I never in my dreams thought could ever be possible. To share this special moment on the pitch, where it all started ⚽️ pic.twitter.com/9ThwrN2Yol

— Josh Cavallo (@JoshuaCavallo) March 13, 2024