Eugenio Derbez revela que le ofrecieron ser candidato presidencial

El comediante mexicano Eugenio Derbez reveló ante los medios que una agrupación política se acercó a él en el pasado, con el fin de proponerle que se lanzara por la candidatura presidencial.

¿Eugenio Derbez como candidato?

En entrevista con el diario español EL PAIS, Derbez mencionó que todo comenzó cuando tuvo un enfrentamiento con el actual presidente Andrés Manuel López Obrador por su megaproyecto conocido como «Tren Maya».

Tras realizar una lucha en defensa de la Riviera Maya, una encuesta de un periódico nacional en 2022 colocó al actor en cuarta posición en la carrera electoral. «Sin haber hecho nada, sin ser político y sin decir que quería ser candidato. Me contactaron para plantearme la idea, y lo llegué a valorar muy seriamente», declaró.

Se niega a la propuesta

Tras la proposición, el protagonista de “La Familia P.Luche” respondió con una negativa, declarando que en esta etapa de su vida lo tiene todo e incluso se preguntó: «cómo no había llegado nadie al poder que diga ‘ya lo tengo todo, no tengo que robar para vivir’», señaló el comediante.

A su vez, el actor confesó que lo atractivo de la propuesta era la oportunidad de ayudar a más de 120 millones de mexicanos. «Me hubiera encantado hacerlo, te lo juro, sobre todo porque no le debo favores a nadie, no conozco a nadie en la política, pero el precio de sentarse en la silla es muy alto. Así que decidí seguir haciendo reír por el bien de mi familia», compartió.

Finalmente, al cuestionarle sobre una propuesta futura, Derbez no ocultó nada y señaló que muy probamente, e incluso dijo «en una de esas me animo», no obstante por el momento, el actor y comediante remarco que por el momento su respuesta es no.