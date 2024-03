Buscan saldo blanco en playas, ríos y balnearios

Por Alfredo Guevara

A través de una vigilancia más estrecha y una coordinación entre todas las instancias de gobierno en playas, ríos y balnearios se buscará un saldo blanco en el primero periodo vacacional de este año, es decir, el de semana santa.

Aumentarán elementos de seguridad

Para ello se desplegará un elevando número de elementos, ambulancias y unidades de protección como auxilio para brindar una respuesta inmediata en esas zonas turísticas, pero sin descuidar las principales carreteras de Tamaulipas, estableció Luis Gerardo González de la Fuente.

El Coordinador de Protección Civil del Gobierno del Estado admitió que el periodo vacacional de semana santa, el cual inicia a partir de la próxima semana, representa el que mayor afluencia de vacacionistas presenta, dado que vienen a los ríos, playas y balnearios, personas de Tamaulipas como de otras entidades del país.

“Ya se está trabajando en el diseño de la estrategia y el operativo a implementar en el periodo de semana santa, vamos a desplegar elementos y estaremos al pendiente en nuestros cuatro centros regionales de Reynosa, San Fernando, Ciudad Mante y Altamira, con la coordinación estatal en Ciudad Victoria para orientar al turista y evitar accidentes”, apuntó.

Buscan saldo blanco en semana santa

Lo que se buscará, es que haya un saldo blanco en dicho periodo vacacional, aunque mucho dependerá de las medidas de prevención que implemente la gente, revisando con tiempo las condiciones mecánicas de los vehículos.

“Recomendarles que no viajen cansados, no consuman alcohol cuando manejen, tener mucho cuidado por la elevada circulación de unidades que se registran esos días en carretera, no distraerse con el celular, usar el cinturón de seguridad y sentar a los menores de edad en sus respectivas sillas”, comentó.

Confió en que la implementación de salvavidas en las diferentes playas, evite personas ahogadas y quienes ingresen a las aguas del Golfo de México, lo disfruten.

Recordó que evitar accidentes de ese y otro tipo, depende también de la participación de la gente, sobre todo al momento de conducir, ingresar a las playas, ríos y balnearios.