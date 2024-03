Oso ataca a cinco personas en un pueblo turístico de Eslovaquia

STAFF ED.-

La localidad eslovaca de Liptovsky Mikulas, se declaró en emergencia luego de un ataque de oso que dejó cinco personas heridas.

El oso atacó a varios residentes en el centro del pueblo.

Las autoridades locales tomaron medidas inmediatas, pidiendo a los habitantes que se mantuvieran en áreas residenciales mientras el oso aún estaba suelto.

Se desplegaron seis grupos, integrados por cazadores, policías y expertos en fauna salvaje, para rastrear al animal en los alrededores de Liptovsky Mikulas, a casi 300 kilómetros de Bratislava.

Co zrobi @MKiS_GOV_PL gdy takkie zdarzenie wystąpi w Polsce? Oczywiście oprócz zmiany bielizny… Wczoraj niedźwiedź zaatakował dwie osoby – jedna zginęła. Dziś w Liptovsky Mikulaš zranił 6 osób. @donaldtusk potrzeba merytorycznych ludzi w resorcie na WCZORAJ!!! pic.twitter.com/Sl3cHQmBYJ

‼️🐻 Bear in the center of Liptovský Mikuláš #ThisIsSlovakia

🎥: Marika Trnkova Bizubova / Facebook #medved #bear #medvednica #medveď #slovensko #slovakia #liptovskymikulas #danger #wildlife #animal #bears pic.twitter.com/kx76SmFJUZ

— This Is Slovakia (@ThisIsSlovakia_) March 17, 2024