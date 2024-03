Rechaza Repuve vehículos americanos y no los regulariza: Onappafa

Por Alfredo Guevara

Cd. Victoria, Tam.- Por inconsistencias que presentan los títulos, los módulos del Registro Público Vehicular (Repuve) de varios municipios han rechazado y no regularizado vehículos usados de procedencia norteamericana que circulan en Tamaulipas.

Las unidades han sido rechazadas por no tener título o bien, detalles en letras o números, leyendas de “savage” y otras inconsistencias que no deberían ser impedimento para legalizar la estancia legal de esos autos y camionetas que circulan en Tamaulipas, manifestó Jesús Manuel Zúñiga Maldonado.

El coordinador de la Organización Nacional de Protección al Patrimonio Familiar (Onappafa), señaló que, si esas unidades no son tomadas en cuenta en el proceso de regularización, los propietarios las mantendrán circulando en las calles de sus municipios porque difícilmente las retornarán a sus lugares de origen, es decir, Estados Unidos.

“Hay muchas unidades que fueron rechazadas en los módulos de Repuve, porque traen fecha reciente en el título, viene la leyenda savage, el título inicia con el número seis y otra serie de inconsistencias por las que se les niega el avance en la regularización”, señaló.

Si lo que se busca es tener la certeza del dueño del vehículo y una base de datos que permita identificar la unidad como el propietario y sus datos personalizados, lo mejor que se puede hacer es regularizarlos, porque las unidades se encuentran en Tamaulipas y no las van a regresar a sus lugares de origen.

Zúñiga Maldonado estimó que a la fecha se han regularizado más de 360 mil autos y camionetas, de un promedio de 700 mil que se estima circulan en los diferentes municipios de la entidad, sobre todo desde San Fernando hacia Matamoros, Reynosa y Nuevo Laredo.

Por consecuencia, el Coordinador de Onappafa aseguró que por lo menos un 50 por ciento de las unidades usadas de procedencia norteamericana se han regularizado, lo que le ha permitido a Tamaulipas ocupar el primer sitio en este proceso y un ingreso económico que ha permitido mejorar las condiciones de las calles.