Artesanos, vidas que dan vida

Patricia Azuara

Una cochera, unos troncos de mezquite, un martillo, clavos y una sierra bastaron para que Virginio López López encontrara un sustento para vivir a través de las artesanías.

Originario de Rancho La Pescada, municipio de Camargo, Tamaulipas, ahora radica en Reynosa. Y de la mano de Dios, el también conocido como “El Diamante”, comercializa diversos utensilios hechos de madera.

“Estoy en una cochera, y mi ayudante es Dios”. Para él, ser artesano es algo muy especial, porque mientras crea, dijo, también te relajas y tranquilizas. “Es tu paz mental”.

“Me alimento con la naturaleza, le doy gracias al universo por haberme puesto en este sitio, ser artesano es algo muy bonito, porque de cualquier tronco hago molcajetes, tablas, y nichos”.

Lamentó que la labor del artesano no es valorada y que desde las instancias gubernamentales no haya apoyo para quienes se dedican a este noble oficio.

“Lo he sufrido en carne propia es mucho el trabajo, pero Dios nos da la facilidad. Yo le dedico muchas horas a esto y hay días que no vendo nada y es triste, porque luego llegan y regatean y… dónde queda el trabajo que uno hace”.

“No hay impulso, yo he buscado programas o algo, pero no hay nada, yo lo que quiero es tener más protegidas mis cosas porque ahorita las tengo en la calle. Es un trabajo muy laborioso, y no es bien pagado”.

DON VIRGINIO Y SU TRABAJO

La historia de Virginio dentro del mundo de las artesanías se dio cuando un señor de nombre Miguel pasó por su casa y de la nada se puso a moldear un molcajete, desde ese momento me entró curiosidad por aprender”.

“En su día les deseo lo máximo, muchas felicidades, que sigan con su obra, y pedirle a Dios paciencia, se necesita mucha paciencia, para que salgan las cosas bien, ya cuando vez un arte, y que vengan y digan que estaba bonito eso te motiva a seguir”.

DÍA DEL ARTESANO

El 19 de marzo rendimos homenaje a un antiguo oficio manual que requiere destreza y creatividad para la creación de piezas artísticas únicas y originales. Se celebra el Día Internacional del Artesano.

La fecha de celebración de este día internacional coincide con el Día de San José celebrado por la religión católica, quien era carpintero y artesano de oficio.

La principal finalidad de esta efeméride es la de exaltar el talento, creatividad e imaginación de los artesanos. Asimismo, promover el trabajo artesanal de estos artistas manuales.

Con la celebración del Día Internacional del Artesano se pretende visibilizar las condiciones y la situación actual de los hombres y mujeres artesanos, entre las cuales se destacan:

La mayoría de los países no cuentan con un marco jurídico de apoyo a los artesanos, referido a la regulación de la producción artesanal, protección de la propiedad intelectual, registro de patentes y formalización de este oficio. Bajos ingresos por la producción manual de piezas artesanales.

No poseen la capacidad requerida para competir con la producción a mayor escala, por parte de empresas e industrias artesanales locales.

Escasa transmisión de conocimientos de las tradiciones artesanas a nuevas generaciones, para preservar este legado.

SER ARTESANO: UN ANTIGUO OFICIO

Ser un artesano es crear arte, mediante la utilización de todos los sentidos. Un artesano es aquella persona dedicada a la elaboración manual de objetos artesanales, aplicando el ingenio y la originalidad para la creación de piezas y objetos, con el apoyo de herramientas.

La elaboración de artesanías es un proceso que se transmite de generación en generación, el cual requiere de la aplicación y perfeccionamiento de técnicas con cierta destreza y precisión.

Se utilizan materiales de diversa índole tales como: madera, cobre, barro, cuero, roca, hierro, cerámica, estaño y fibras vegetales.

Entre las piezas y objetos elaborados artesanalmente con un valor estético y/o utilitario se destacan: prendas de vestir, recipientes, objetos decorativos, juguetes didácticos, muebles, joyas, instrumentos musicales, escultura y otros enseres. Estos se destinan a la venta de manera directa e informal, sin intermediarios.

DESDE LA UNESCO

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) destacó en la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, celebrada en París en el año 2003, que la artesanía tradicional constituye la manifestación más tangible del patrimonio cultural inmaterial.

Hace hincapié en preservar este oficio tan antiguo y de gran relevancia en la historia de la humanidad, mediante la transmisión de las técnicas y conocimientos empleados en las actividades artesanales a nuevas generaciones.