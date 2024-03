Negligencia en el Hospital General pone en riesgo vida de joven cardiópata, denuncia activista

Diego López Bernal

Ciudad Victoria, Tam.- Un caso de negligencia burocrática y prepotencia fue denunciado en las redes sociales por una activista que lucha en contra de la desinformación en torno a las cardiopatías, pues vivió de nueva cuenta en carne propia ver cómo su hija fue puesta en riesgo por al menos dos empleadas del Hospital General.

Fue este miércoles 20 de marzo cuando la señora Juany Ramírez denunció a dos trabajadoras del área de urgencias de Hospital General “Norberto Treviño Zapata”, por la forma en que fue tratada pero, sobre todo, por no dar solución a las necesidades del mismo personal médico del nosocomio.

Esta mañana la señora Ramírez acudió a la institución ante la complicada de salud situación de su hija Paola, quien tiene una larga serie de padecimientos del corazón y pulmonares que ponen en riesgo su vida, por lo que ante cualquier enfermedad es llevada de inmediato a un hospital.

“Bien temprano fui a hacer coraje al Hospital General ¡No sé cómo existe gente con falta de empatía y humanismo trabajando en esas instituciones!”, comienza de entrada la narración de la activista victorense y continúa:

“Resulta que acompañé a mi hija a consultar a medicina general por gripe, dolor de garganta y tos, me la mandaron al área de problemas respiratorios, por sospechas de covid, que traía baja saturación, pero con la hoja de referencia vieron que tiene cardiopatía e hipertensión pulmonar así que me dijeron que fuera a urgencias mientras atendían a mi hija y pidiera una silla de ruedas para moverla, para unos trámites y no caminara para que su saturación no bajara más”.

Ahí fue en donde comenzó la crítica situación para la madre de la joven Paola: “Fui a Urgencias y hablé con la encargada de ventanilla, quien de manera grosera dijo que no me podía prestar la silla porque era sólo para las pacientes que no podían caminar; le comenté el problema de mi hija y ella insistió que no, que yo hiciera los trámites que porque las sillas de ruedas no eran para que yo la anduviera paseando”.

La respuesta del personal de Urgencias hizo que la señora Ramírez intentara ganar tiempo ante el problema; “fui con el guardia y me dijo que fuera a Trabajo Social, pero al momento otra persona de ventanilla me dijo que a qué iba y le comenté sobre la silla de ruedas pero la otra persona le dijo que no la podía prestar”.

La falta de profesionalismo del personal de Urgencias del Hospital General volvió a quedar de manifiesto, según la denuncia pública: “Yo le dije dónde trabajaba mi hija (otra institución de Gobierno del Estado) y que por derecho debían de atenderla y apoyarla con lo que estaba necesitando; entonces la mujer dijo: ‘Pues si quiere que le preste la silla necesito que me deje algo’. Algo de qué, le pregunté, porque dinero solo traigo cien pesos y mi celular”.

El problema subió de tono dado que la persona se sintió ofendida al asegurar que ellas no necesitan del dinero de la madre de la paciente. “¿Entonces?”, cuestionó la afectada. “A ver, préstame tu identificación, me dijeron, y como yo no la traía y la de mi hija la tenía ella ocupando en el área donde me piden la silla, pues al final no puede usar la silla de ruedas que me solicitaron”.

Finalmente, la señora Ramírez optó por la mesura, a pesar de la gravedad de los hechos: “Les di las gracias y me fui a ver a mi hija; solo espero que esas personas nunca pasen por lo mismo, porque ahí se van acordar de mí y de todas las personas a las que tratan igual. Así como escribo lo malo también aplaudo lo bueno, cuando se requiere”.

Cabe recordar que Juany Ramírez es la creadora de la página “Guerreros de Corazón México”, en Facebook y otras plataformas, en donde impulsa la visibilidad entre la sociedad de los problemas que enfrentan las familias con pacientes cardiópatas, además de difundir cada 14 de febrero en plazas públicas esta problemática, la cual ha sido ignorada por los gobiernos recientes, en tanto que su hija trabaja en el DIF Tamaulipas, en donde le brindan todas las facilidades para desempeñar sus labores, a pesar de su delicada condición de salud.