Teresa Macías / El Sol de Tampico

Actualmente el nivel es de 18 centímetros en el sistema lagunario del río Tamesí, que representa lo más bajo en la historia del sur de Tamaulipas, ya que en los últimos dos días bajó dos centímetros.

Especialistas, así como la iniciativa privada, advirtieron que ni siquiera en el 2021 se tuvieron esos niveles tan bajos de agua en la zona que corresponde a Tampico, Ciudad Madero y Altamira.

“Al día de hoy que andamos en ese punto por debajo de la zona crítica, lo que nos obliga es a reflexionar qué hacer. En los últimos dos días bajó dos centímetros el nivel en el sistema lagunario, no hemos llegado a la toma de decisiones a nivel de conciencia ciudadana, yo creo que es tiempo de prender un foco rojo de alerta, no de situaciones extremosas, pero sí de decir que debemos poner sobre la mesa esta situación”, advirtió el secretario de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social del estado, Raúl Quiroga Álvarez, en su participación en la Mesa de Trabajo Ciudadana del Agua celebrada en el auditorio de la CMIC, a la que asistieron representantes de la iniciativa privada y especialistas.

En esta región se tienen disponibles casi 300 millones de metros cúbicos al año que, si se compara con Monterrey y su zona metropolitana que tiene casi seis veces más habitantes que nosotros y extrae más para cubrir todas sus necesidades, ahora no puede obtener más recursos porque sus fuentes están agotadas tanto del acuífero de Monterrey como de las presas, indicó Quiroga Álvarez.

“Tenemos años que no nos llueve ni siquiera el promedio anual que es de 790 milímetros y en los ocho años consecutivos anteriores ha llovido por debajo de esa medida, por lo que no se han podido recuperar los almacenamientos en las lagunas y en las presas, eso hace que este tipo de reuniones donde actores tan importantes nos ayuden a crear esa conciencia que se requiere, no solo en los ciudadanos, sino en otros rubros”.

Anotó que se han realizado visitas junto con personal de la Conagua al sector agropecuario, para reducir las tomas clandestinas de agua que se tienen en la cuenca media, sobre todo del Guayalejo-Tamesí.

“Vamos a tener un poco más de disponibilidad en el sistema lagunario, hay lagunas que se están quedando aisladas, estamos tomando las previsiones para hacer canales que permitan interconectar con el cauce principal del Guayalejo-Tamesí, de tal suerte que podamos tener disponible el recurso”.