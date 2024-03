Agencias

La famosa influencer Wendy Guevara dio más detalles de sus proyectos para los próximos meses, y adelantó que estará visitando varios países asiáticos para continuar con un proyecto muy especial.

En un video difundido en redes sociales, la originaria de León compartió al entrevistador que estaría retomando la grabación de “Wendy: Perdida pero Famosa”, ahora desde otro continente: Asia.

“Voy y regreso, grabo Wendy: Perdida pero famosa, y la voy a grabar en diferentes países va a estar bien padre”, compartió. Además, lanzó un mensaje para todos aquellos que no la apoyaron, demostrando que este y sus demás proyectos le han traído un gran proyecto.

“Para todos los que creían que me había ido mal, pero me ha ido muy bien, hasta segunda temporada voy a tener”, anunció. También reveló los nombres de los países que visitará, asegurando que faltan muchos más, pues no revisó la información de “manera detallada”.